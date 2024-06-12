撞到煞星？ 4美籍師在陸遭刺傷

中國大陸吉林省北山公園十日發生持刀傷人事件，有五人被刺傷，其中四人是在大陸姐妹校交流的美國愛荷華州康乃爾學院的美籍教師。美國國務院透過聲明表示正密切關注事態發展。大陸外交部昨稱是「偶發事件」，不會影響中美正常交流。吉林警方昨晚通報，陸籍五十五歲崔姓凶嫌已落網，行凶原因與走路時的碰撞有關。

中美雙方正積極推動民間交流以緩和雙邊關係，大陸國家主席習近平去年底宣布，未來五年邀請五萬名美國年輕人赴中國交流學習，十日卻爆出四名美籍教師在吉林遭刺事件，引起關注。

十日在社交平台「Ｘ」和微博上流傳的圖片和影片可見，四名外國人在北山公園中「遭遇襲擊，被捅多刀」，傷者衣服上血跡斑斑，倒地等待救援，隨後被送往鄰近醫院救治。

針對四名美籍教師被刺傷事件，吉林公安局船營分局昨晚發布通報，分局是在十日上午十一時四十九分接獲派警指令稱，船營區北山公園發生傷人案件。警方趕到現場後，第一時間將傷者送醫救治，迅速抓捕犯罪嫌疑人。

據通報，經查，五十五歲的崔姓吉林男子在北山公園走路時與一名外籍人士發生碰撞，遂持刀刺傷該外籍人士和三名同行外籍人士，以及上前阻止其行凶的一名中國籍遊客。經了解，四名外籍人士來自美國愛荷華州康乃爾學院，他們受邀在位於吉林市的北華大學授課。

通報說，目前傷者均得到妥善醫治，無生命危險。案件偵辦等相關工作正在進一步開展中。

綜合外電報導，愛荷華州康乃爾學院校長昨證實，四名傷者是該校前往吉林北華大學進行合作授課的教師，並形容這是一宗嚴重事件。愛荷華州眾議員薩布納（Adam Zabner）表示，他的哥哥是受害者之一，並透露他們當時正在參觀一座寺廟，突然遭到一名持刀男子襲擊，手臂被刺傷。薩布納表示，有兩名講師被送往加護病房，但校方未透露傷勢。襲擊發生時，他們正由大陸當地合作機構的教員陪同，當時未有學生參與該行程。

就此事件，大陸外交部發言人林劍昨在記者會指出，警方初步判斷該事件是一次偶發事件，不會影響中美兩國人民之間的正常交流。所有傷患第一時間都送醫，妥善救治。大陸將繼續採取有效措施確保在華外國人的安全。