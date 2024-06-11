傳承中華文化 滬台青少年古詩文繪畫比賽複評上海登場

「童心源」滬台青少年中華古詩文繪畫競賽複評大會11日上午在上海登場，最終共選出48件作品分獲一、二、三等獎，將於7月在上海市黃浦區頒獎與展出。上海市黃浦區統戰部副部長、黃浦區台辦主任，同時也是比賽主辦大陸方黃浦區台胞台屬聯誼會會長陳理11日上午出席複評時向本報表示，比賽的宗旨是希望兩岸共同傳承好優秀的中華傳統文化，也希望兩岸青少年在繪畫藝術上能加強交流。

此次活動由黃浦區台辦、黃浦區教育局指導，黃浦區台胞台屬聯誼會、黃浦區青少年藝術活動中心、台灣中華國際策展經紀交流協會主辦。今年活動主題為「傳承中華經典古詩文－二十四節氣」。

主辦方表示，本次活動收到滬台青少年繪畫作品共1,218件，前期台灣作品初評由中國文化大學推廣教育部組織評審活動，而進入複評的作品共有320件，其中台灣學生作品共77件。經過11日複評大會，共選出5名一等獎，包含2件來自台灣的作品。

陳理指出，三年來投稿數量逐年增加，特別是小學生投稿的積極性非常大，看得出來家長、學校對青少年藝術的培養力度在加大。

比賽主辦台灣方、中華國際策展經濟交流協會學術委員韋仰哲表示，每位學生對於古詩文的理解是不一樣的，古詩詞能夠聚焦成一幅畫，難度是很高的。來自台灣的評審委員徐嬉點出，學生首先要認識24節氣，又要了解詩詞意境符合節氣，又要呈現出畫面感，三方的結合對於學生來說，在選定主題與畫面呈現是非常重要的。

陳理指出，上海教育電視台主辦的「山河美」詩詞大會從去年開始作為國台辦的重點交流項目，今年他們與黃浦區合作，將「童心源」古詩文繪畫比賽納入「山河美」重點交流項目的活動版塊，宗旨是希望兩岸共同傳承好優秀的中華傳統文化，也是希望兩岸青少年在繪畫藝術上能加強交流。

韋仰哲透露，此次複評結束後，前三名入展作品將於7月於黃浦頒獎與展出。另外黃浦區首屆校園民歌論壇，以及「郎靜山青少年藝術獎」滬台攝影交流活動等都將陸續登場，希望透過書畫、音樂、攝影等，讓滬台的青少年的作品更加多元化，文化交流更加密切。