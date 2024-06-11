去年應馬英九基金會邀請來台 丁寧任亞奧運動委員會主席

亞奧理事會官網10日消息，中國大陸乒乓球大滿貫得主丁寧當選亞奧理事會運動員委員會主席。丁寧是去年馬英九基金會邀請大陸5校37人來台參訪的陸生團成員之一。

丁寧表示，她當選後的首要目標是改善運動員的福利、訓練條件和比賽環境。「我希望能用自己的技能、經驗和熱情做出改變。我還將努力加強各國（地區）奧委會之間的體育交流與合作，以便在亞洲運動員之間建立對話。」丁寧說。

丁寧去年受馬英九基金會邀請，以陸生身分來台交流，當時她便是該團的「嬌」點，並在政大與台灣同學打一場友誼交流賽切磋桌球，當時馬英九、北京大學前校長等人也在旁觀賽，甚至有球迷特地到場請她簽名。馬前總統今年4月9日訪問北京大學時，現為北京大學體育教研部講師的丁寧也曾陪同馬英九一行人參觀北大。

綜合陸媒報導，丁寧2023年結束來台交流行程返回大陸的隔月，便從北大體育教研部畢業，獲體育碩士學位，並擔任北京大學體育教研部講師，同時丁寧還兼任中華全國青年聯合會常委、北京青聯體育界別副主席、北京體育總會副主席在內的多個社會職務。

丁寧在運動員生涯曾奪得三枚奧運金牌，分別是里約奧運乒乓球女子單打冠軍、團體冠軍及倫敦奧運會女子團體冠軍，並多次在世界桌球錦標賽、世界杯桌球賽中奪冠。去年10月，丁寧當選亞奧理事會運動員委員會委員。