端午小三通旅客 成長逾20%

大陸透過連續假期促進消費，據大陸文化和旅遊部昨天公布數據顯示，端午節假期間（六月八至十日），大陸國內旅遊出遊合計一點一億人次，較去年成長百分之六點三；遊客出遊總花費人民幣四○三點五億元（約台幣一八○二億元），較去年成長百分之八點一。

另據大陸交通運輸部數據顯示，八至十日，大陸跨區域人員流動量預計超過六點一六億人次，日均超過二點○五億人次。民航方面，旅客出行主要以大陸境內航線為主，三、四線城市支線機場運輸需求較往年明顯增多，新疆、內蒙古等地旅客運輸量增加明顯。

兩岸往來方面，據大陸交通運輸部發布，端午假期兩岸小三通客運航線客船，預計共發行七十八班次，發送旅客一萬一七八八人次，較去年同期成長百分之廿點一。

端午假期前，大陸各地紛出招刺激消費，例如天津商務局稱，將展開一五○多場活動，成都發放人民幣二六○○萬元消費券，北京推出超過千項活動，綠色消費換新補貼單品最高人民幣千元及電商直播購物節等。大陸商務部也表示要結合傳統習俗和季節特色，各地打造新中式消費熱點。

大陸旅遊平台攜程昨天發布端午節出遊報告顯示，假期三天，大陸城市周邊旅遊預訂量年增近兩成，入境遊預訂量年增百分之一一五。

大陸國家移民管理局發布端午假期間，大陸口岸日均出入境人員預計達一七五萬人次，較去年同期成長百分之卅二點五。