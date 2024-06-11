聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午小三通旅客 成長逾20%

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

大陸透過連續假期促進消費，據大陸文化和旅遊部昨天公布數據顯示，端午節假期間（六月八至十日），大陸國內旅遊出遊合計一點一億人次，較去年成長百分之六點三；遊客出遊總花費人民幣四○三點五億元（約台幣一八○二億元），較去年成長百分之八點一。

另據大陸交通運輸部數據顯示，八至十日，大陸跨區域人員流動量預計超過六點一六億人次，日均超過二點○五億人次。民航方面，旅客出行主要以大陸境內航線為主，三、四線城市支線機場運輸需求較往年明顯增多，新疆、內蒙古等地旅客運輸量增加明顯。

兩岸往來方面，據大陸交通運輸部發布，端午假期兩岸小三通客運航線客船，預計共發行七十八班次，發送旅客一萬一七八八人次，較去年同期成長百分之廿點一。

端午假期前，大陸各地紛出招刺激消費，例如天津商務局稱，將展開一五○多場活動，成都發放人民幣二六○○萬元消費券，北京推出超過千項活動，綠色消費換新補貼單品最高人民幣千元及電商直播購物節等。大陸商務部也表示要結合傳統習俗和季節特色，各地打造新中式消費熱點。

大陸旅遊平台攜程昨天發布端午節出遊報告顯示，假期三天，大陸城市周邊旅遊預訂量年增近兩成，入境遊預訂量年增百分之一一五。

大陸國家移民管理局發布端午假期間，大陸口岸日均出入境人員預計達一七五萬人次，較去年同期成長百分之卅二點五。

人民幣 端午節

延伸閱讀

端午鐵砧山劍井取午時水贈送500組 1小時搶領一空

大陸端午節旅遊消費年增8% 三天1.1億人次出遊

影／端午前報到！南投「帝爺公」靈蛇連45年現身

體驗端午文化 日本駐台代表挑戰立蛋

相關新聞

台父子檔 大陸阿里山種茶

「永福鎮山清水秀，宜居宜業。」追隨父親來到「大陸阿里山」福建龍岩漳平市永福鎮的台灣青年吳曜任，對未來充滿憧憬，「我要讓這...

國風玩具 圈粉中年人

45歲的吉林市民劉飛最近愛上了拼玩具。每天和千餘個榫卯結構的積木零件「較勁」，差不多用了一個月時間，終於把一座紅柱綠瓦、...

老節日新創意 陸端午掀國潮風

艾草門掛散發節日氛圍，端午禮盒開啟國潮風尚，龍舟古鎮湧動消費熱力…這個端午假期，傳統和潮流碰撞出新儀式感、新潮味、新體驗...

龍舟翻紅訂單爆 船匠5日造1舟

10日是中國傳統節日端午節，忙碌了幾個月的李光定總算可放鬆一下，和家人一起插艾草、吃粽子、看龍舟，享受端午假期。

端午小三通旅客 成長逾20%

大陸透過連續假期促進消費，據大陸文化和旅遊部昨天公布數據顯示，端午節假期間（六月八至十日），大陸國內旅遊出遊合計一點一億...

傳4外國人在大陸吉林公園 遭人持刀刺傷滿身鮮血

根據港媒星島日報報導，中國網路今天流傳，吉林省吉林市北山公園今天下午發生傷人事件，有4名外國人疑似遭人持刀刺傷，倒臥在地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。