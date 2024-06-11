國風玩具 圈粉中年人

45歲的吉林市民劉飛最近愛上了拼玩具。每天和千餘個榫卯結構的積木零件「較勁」，差不多用了一個月時間，終於把一座紅柱綠瓦、雕樑畫棟的古建築「沉香亭」拼成。

中新社報導，這是劉飛的第二件國風玩具。他笑稱，建好這座中國十大名亭，實屬不易。

時下，國風玩具正圈粉如劉飛一樣的中年玩家。觀研報告網發布的《中國積木玩具行業發展深度分析與投資前景研究報告（2022-2029年）》提到，隨著國潮文化的興起及消費觀念的改變，許多成年人對積木玩具產生濃厚的興趣並成為積木消費者。

其中，榫卯積木、魯班鎖、手工漢服等國風玩具，因蘊含傳統文化，讓經濟獨立的中年玩家愛不釋手。

43歲的王雪松也是國風玩具發燒友，不久前她用一整天的時間拼裝好一件手工書立，這件古代書齋型的書立十分精緻。

因為打磨零件有時會木屑飛揚，為了追求沉浸式體驗感，王雪松甚至把書房改造成了木匠工作室。

「根本停不下來，比小時候玩的積木更吸引我。」說話時，王雪松的眼睛一直沒有離開「五爺廟」。那是她的一件新玩具，她在用顏料彩繪房樑，這件新玩具已進入上色階段，不日將完工。

搜索發現，在某電商平台，古建築模型榫卯關鍵詞有相關商品逾21萬件，主流商品評價超過2萬條。而在小紅書上，國產積木的話題有近7億的瀏覽量，其中有許多成年人在發文分享心得，交流經驗。

吉林市政協文史研究員皮福生認為，中年人青睞國風玩具是為了尋找文化認同和情感寄託。通過親手搭建、拼接這些玩具，可以體驗古人的精湛技藝，重溫兒時的樂趣，同時也在傳遞和弘揚中國傳統文化。

「沉下心來做手工，就像回到童年，益智又減壓。」現在，劉飛每天下班後都會拼上幾個小時的積木。幾天前，他又下單購置了一件古船積木玩具。「國風玩具是可以收藏的情懷」，劉飛如是說。