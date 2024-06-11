台父子檔 大陸阿里山種茶

「永福鎮山清水秀，宜居宜業。」追隨父親來到「大陸阿里山」福建龍岩漳平市永福鎮的台灣青年吳曜任，對未來充滿憧憬，「我要讓這片茶山煥發新生機」。

中新社報導，作為福建省龍岩市漳平台灣農民創業園的核心區，永福鎮以其得天獨厚的自然資源和氣候條件，被台商台農譽為大陸阿里山。這裡與台灣農業交流合作密切，吸引不少台商台農於此種植台灣高山茶。

隨之而來的，是台農二代子承父業，登陸接力父輩的茶產業。90後的吳曜任就是其中一位。

年過六旬的台農吳見渝侃侃而談登陸發展的故事。因為喝了台灣民眾在永福種出的茶，感覺不輸台灣阿里山所產，吳見渝便也來了永福。2006年他創辦漳平佑泉茶業有限公司，種植高山烏龍茶、高山紅茶等。

「在這裡，我不僅租賃350畝土地種茶，也做起自己的老本行——製作和銷售台灣製茶機器設備，還把唯一的兒子帶來大陸發展」。

吳見渝說，兒子台灣高中畢業就來大陸了，希望他能盡早融入大陸，繼承他的事業。

經過多年潛心經營，佑泉茶業的毛茶銷往大陸各地，產量和銷量都有不俗表現。已成為當地製茶能手的吳曜任也積極投身公益事業，成為台胞「河長」、鄉村振興顧問和社會志工。

同是90後的張朝榮，也是在永福接力父輩的台農二代。2006年，他跟著父親來到大陸求學，並留下來種茶製茶。他認為，永福鎮地理氣候、所處緯度與台灣阿里山相近，非常適合種台灣軟枝烏龍茶等。如今張朝榮家的茶山已從2001年他父親初到時的300畝增至900畝。