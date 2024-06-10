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中國端午收假高峰 預計疏運旅客達1590萬人次

中央社／ 台北10日電

今天是端午假期最後一天，中國國家鐵路集團預計，今日將疏運旅客1590萬人次，並加開旅客列車1071列次，鐵路迎來返程流量的高峰。

據新京報報導，中國端午節小長假即將結束，中國國家鐵路集團有限公司表示，全國鐵路今日預計疏運旅客1590萬人次，計劃加開旅客列車1071列次，鐵路迎來返程客流高峰。9日，全國鐵路疏運旅客1249.1萬人次。

報導也說，各地鐵路部門積極應對返程客流高峰，統籌運用線路與裝備資源，根據鐵路12306系統大數據，增開旅客列車，在客流集中的線路與區域段增加運力投放，滿足旅客出行需求。

中國為期5天的鐵路端午小長假時間為7日至11日。根據此前中國國家鐵路集團指出，5天預計疏運旅客7400萬人次，日均疏運旅客1480萬人次，6月8日為客流最高峰日，預計疏運旅客約1700萬人次。

今年的端午小長假客流以探親、旅遊為主。北京、上海、廣州、成都、杭州、武漢、深圳、南京、西安等熱點旅遊城市和深圳至廣州、天津至北京、上海至杭州、上海至蘇州、成都至重慶等熱門區間客流相對集中。

上海

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