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艾草、香囊走俏端午 品「中式審美」背後的中醫藥文化

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸流行的新式艾草花束。（中新網）
大陸流行的新式艾草花束。（中新網）

據中新網報導，2024年端午，一束束裝飾精美的新中式艾草花束晉升頂流，成為年輕人的最愛。此外，各式形狀新奇、色彩豐富的端午香囊也十分暢銷。隨著艾草、香囊走俏端午，「中式審美」廣受好評，其背後蘊藏的中醫藥文化也愈發走進年輕一代的視野。

報導稱，農曆五月初五端午節，除了賽龍舟、吃粽子，家家戶戶還會在門前懸掛上一把艾草。今年，用艾草製作的新中式花束火了，原本普普通通的艾草，加入菖蒲、蓮蓬、樟果等，成為社交平台上的時尚單品。

作為現代審美與傳統文化的一種碰撞，艾草花束的走紅是國風盛行的絕佳印證，也體現出新一代對於傳統中醫藥文化理念的認同。

正所謂中醫治未病。浙江中醫師陳意表示，在民間，就一直有「家有三年艾，郎中不用來」的說法。

仲夏五月，天氣炎熱潮濕，毒蟲出沒，中國古代就把五月視為「毒五月」，端午更是「九毒日」之首之稱。在南北朝時，《荊楚歲時記》即載曰：「端午日，荊人皆『踏百草』。採艾為人，懸於門上，已禳毒氣。」

古人認為，艾草特有的芳香可辟邪、驅毒、抑菌、除瘟，正所謂「風來蒿艾氣如薰」，這個習俗一直流傳至今。

「此外在臨床上，艾入藥，可理氣血、暖子宮、祛寒濕。菖蒲也是多年生水生草本植物，它狹長的葉片含有揮發性芳香油，是提神通竅、殺蟲滅菌的藥物。」陳意說。

有關艾草的花式用途不止如此。在中醫理念中，端午時節還有「端午灸」的傳統。李時珍在《本草綱目》記載：「艾葉可以取太陽真火，可以回垂絕元陽。灸之則透諸經，而治百種病邪，起沉痾之人為康泰。其功亦大矣。」此時艾灸能事半功倍，達到冬病夏治的目的。

佩戴香囊亦是端午不可或缺的傳統習俗，看似小巧玲瓏的香囊也妙用頗多。藥王孫思邈在《千金要方》中提到：佩香囊，有「避疫氣，令人不染」之效。中醫認為，在香囊中加入艾葉、肉桂、白芷、砂仁等中藥，具有散風驅寒、健脾和胃、理氣止痛、通九竅等效用，從而起到預防疾病的作用。

陳意說，民眾其實也可嘗試自己動手製作端午的專屬香氛。「取蒼朮、藿香、吳茱萸、艾葉、肉桂、砂仁、白芷各2克，丁香1克，先將這幾味中藥研細，然後放在布袋中，縫合好，一個香囊就做好了。」

無論是風靡端午的艾草花束與香囊，還是網路醫院上一帖難求的烏梅湯，作為中華優秀傳統文化的重要組成部分，中醫藥在當代推陳出新，在不斷地整活兒中讓年輕一代種草，從而收割了一大波粉絲。可以看到，承載燦爛文明的中醫藥文化正在創新中不斷豐富內涵，推動科學、個性化的養生理念、方式，愈發成為人們美好健康生活的重要基石。

中藥 中醫 傳統文化

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