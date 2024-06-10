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一片紅色警戒！河南多地氣溫達40℃+ 今日高溫持續

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
河南省六月九日氣溫幾乎都在36-39度，部份區域超過40度。民眾說，河南已經「被熱紅了！」（大象新聞）
河南省六月九日氣溫幾乎都在36-39度，部份區域超過40度。民眾說，河南已經「被熱紅了！」（大象新聞）

據大象新聞報導，根據最新氣象監測顯示，6月9日7時至10日7時，河南省淮河以北大部出現37℃以上高溫天氣，其中安陽、濮陽、鶴壁、新鄉、商丘、周口、許昌、漯河、駐馬店局部40℃以上。報導稱，河南10的天氣，「幾乎是一片紅」，多地超過攝氏40℃，發布高溫預警74條。

據大陸中央氣象台河南氣象站最高溫前三站分別為：淇縣38.3℃、輝縣38.1℃、川匯區38.0℃。區域站最高氣溫前三站分別為：臨頷縣北徐40.9℃、禹州市褚河40.6℃、淇縣衛都40.3℃。

根據河南省氣象台預報，今天（10日）白天，信陽多雲，局部有陣雨、雷陣雨；其他縣市晴天間多雲。今天夜裡，全省晴天間多雲。全省偏南風2到3級。最高溫度：北部、中東部37至39℃，局部40至42℃；西部山區31至33℃；其他縣市34至36℃。最低溫度：西部山區17至19℃；北中部、東部、東南部24至26℃；其他縣市21至23℃。

明天（11日），東南部多雲到晴天；其他縣市晴天間多雲。12日，全省晴天間多雲。

明天（11日）至12日，河南還是很熱，全省大部最高溫度將達36至39℃，北部、中東部部分縣市40至42℃。

針對此過程，7日河南省氣象局發布《重要天氣報告》，6月9日8時河南省氣象台發布高溫橙色預警，河南省氣象局啟動重大氣象災害（高溫）Ⅳ級緊急應變。截至目前，全省各級氣象部門累計發布高溫、強風等預警訊號94條，生效中的有74條。各地各部門需持續密切注意屬地氣象台站發布的最新天氣預報、氣象災害預警訊號及氣象風險提示。

氣象局 高溫

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