獨／雙城論壇舉辦時間點曝光 最大政治觀察「上海派誰出訪」

今年台北上海雙城論壇，上海工作層級踩線團已於上月底離台，據了解，目前雙城舉辦暫敲定2時間點，一是7月下旬、一是8月下旬。雙方各提參訪點包括大巨蛋、北藝、北流、廣慈園區、動物園、大稻埕等，不排除上海工作層級還會再來踩線，目前都還在確認市政交流項目，未最後定案。

由於總統賴清德上任後，兩岸氛圍愈加緊張，政治大學外交系教授黃奎博認為，賴清德總統上任後，兩岸關係持續探底，今年雙城雖屬兩岸地方事務，但仍勢必受兩岸氛圍影響。今年較大政治觀察是「上海市政府將由誰代表出席」。雖台北市長蔣萬安提到兩岸「越艱難時候、越要對話」，但客觀以對，若這次上海市循往例決定由副市長率團，且事前獲民進黨政府的核准，可能就算是順利了。

黃奎博提到，如果連上海市副市長都來不了，這當然是兩岸關係惡化的外溢效應，相信不是台北市政府和上海市政府所願。過去雙城論壇舉辦，上海從未由市委書記率團前來，也僅有為推廣2010世界博覽會時，由當時的上海市長韓正率團訪台並與郝龍斌同台。

黃奎博分析，去年北市府參加雙城論壇的基調「雙城好、兩岸好」，是其積極主觀的期待，但不應忽略「兩岸好、雙城才更好」是北市府避不開的殘酷現實，北市府近十餘年來均致力於推動雙城論壇，市長蔣萬安看似態度不會有變化。

黃認為，就蔣萬安過去相關言論觀之，他應希望將雙城論壇作為兩岸地方政府相互觀摩以及民間社會相互交流的最主要渠道，即便兩岸各自最高權力機關的互動已中斷多年，但民間社會之間的相互與相互了解將是穩定、維繫及恢復兩岸關係的最後希望。

黃表示，目前民意仍希望兩岸維持一定程度的交流，所以作為兩岸地方政府間與市民社會間交流「旗艦」的雙城論壇，既符合民意期待，也符合蔣市長在競選時續推論壇的大方向。

有藍營人士認為，儘管市長蔣萬安去年就有當面邀請上海市長龔正親自來訪，但龔正的層級很高，在兩岸目前氛圍下，「今年雙城論壇看什麼不重要，重要的應該是誰帶團來？」

多次參與雙城論壇的北市議員秦慧珠也認為，今年雙城論壇，上海市長龔正要親自來的難度似乎相當高，過去僅有一次上海是由當時的市長韓正來，且當時背景也有特別任務，是上海要來宣傳上海世博，但現在賴清德講出一個外界認為的「新兩國論」，秦認為，上海方最高派個副市長來，就很不錯了。

秦慧珠提到，身為民代，她聽到、接觸到的民間團體，大家都不想要兩岸中斷交流，以這次上海踩線團為例，很多企業也想邀踩線團吃飯，但大家都不敢，因都必須依照陸委會核准的行程「照表操課」，上海也有很多台灣大企業總部都設上海，上海方也很低調，就是界定雙城論壇前置作業的工作團。