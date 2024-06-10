歐洲旅行商 踩線三星堆

近日，歐洲國家旅行商踩線團，來到位於四川德陽廣漢市的三星堆博物館，考察旅遊線路產品。

在講解員的引導下，踩線團團員參觀了「世紀逐夢」、「巍然王都」、「天地人神」等展陳，領略了「祭山圖」玉邊璋、青銅大立人像、青銅神樹、青銅縱目面具等鎮館之寶的獨特魅力，感受到古蜀文明的燦爛。團員們不時拿出手機拍照，並就關心的問題與講解員進行探討。

「無論你是歷史愛好者、文化追尋者還是家庭遊客，三星堆博物館都將是不容錯過的旅遊目的地。」團員們表示，三星堆博物館宏偉的外觀讓人震撼，館內珍貴的文物琳瑯滿目，古蜀文明的輝煌令人稱讚。

除了靜態的文物展示，博物館還通過多媒體和互動展示手段，讓遊客能夠更加生動地瞭解三星堆文化，他們對此印象深刻。

歐洲是大陸入境旅遊重要客源市場。此次踩線活動旨在積極吸引外國遊客赴陸旅遊，其中，四川踩線活動旨在向海外展示四川文化旅遊形象、推動遊客互送。