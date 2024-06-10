植物、材料、環境…科技考古 解謎箭扣長城

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
考古隊伍中的幾位專家觀察長城牆磚類型，開展專業分析。圖／本報北京傳真
考古隊伍中的幾位專家觀察長城牆磚類型，開展專業分析。圖／本報北京傳真

植物考古、材料考古、環境考古，正在考古發掘中的箭扣長城修繕五期專案現場，日前來了三位不同學科的博士，她們針對植物、環境、土壤、灰漿、磚、瓦、石等分別進行踏勘取樣。

在以往田野考古的基礎上，箭扣長城五期考古引入了更多科技力量。

專案考古負責人、北京市考古研究院尚珩介紹，「這次我們院科技考古部從事植物考古的尹達，從事環境考古的呂硯和從事冶金、陶瓷考古的楊菊三位博士來到箭扣長城，分別開展植物考古、環境考古及磚、瓦、石、灰、土等樣品的採樣，利用科技考古的檢測和分析，為長城歷史研究提供幫助。」

初夏的長城兩側林木疊翠，野花盛開。在山脊線上的懷柔長城121號敵台，是箭扣長城五期考古發掘的第一座敵台。呂硯小心地用手鏟輕輕從磚縫中取出小塊灰漿樣本，經篩選後裝進密封袋中，並用記號筆標注了取樣時間、地點、敵臺編號和灰漿的類別。

「探索長城灰漿的成分很有意思，參與長城考古以來，我發現每個點位都有所不同。這次取樣的灰漿帶回實驗室後，會先對它進行元素及氧化物、礦物晶體和有機物成分分析。之後還會進行力學測試，看它能承受的壓力情況，同時和長城周圍的白雲岩進行對比，嘗試探尋灰漿的產地，還原古代灰漿生產、挖掘、燒製的過程。」呂硯說。

尹達則介紹了植物考古方面的工作，「在箭扣長城五期的植物考古中，我希望能有更豐富的發現。在關注戍邊將士的軍糧是否有更豐富多樣的種類和製作方法之外，更多想瞭解明清駐軍對長城周邊植物資源的多管道獲取及利用方式。未來我們也希望能對北京段長城進行全面、系統的植物遺存採樣，尋找更多發現，講述長城、人和植物的故事。」

「科技考古介入後，不僅能復原戍邊將士的日常生活，也能讓許多人眼中具有軍事功能的長城變得更加有血有肉有溫度。」尚珩說。

北京 考古 長城

延伸閱讀

從歷史走進生活 西拉雅考古工作坊周末復刻DIY體驗

清大生實習發現國寶級人獸形玉玦 5月18日起花蓮展出

清華女大生眼尖發現國寶級人獸形玉玦 花蓮考古博物館將展出

當年竟然沒發現！邊佑錫「神級走秀舞台」被挖出5個人都紅了　後面還有南柱赫、張基龍

相關新聞

雙城論壇仍有譜？北市府喊邀上海市長龔正 知情人士：正協調時間中

在兩岸關係變化下，外界關注台北上海雙城論壇進度，台北市政府先前稱仍希望邀請上海市長龔正赴台，近期知情人士稱，上海市長龔正...

植物、材料、環境…科技考古 解謎箭扣長城

植物考古、材料考古、環境考古，正在考古發掘中的箭扣長城修繕五期專案現場，日前來了三位不同學科的博士，她們針對植物、環境、...

世界自然遺產 陸14項冠全球

據中國國家林業和草原局官網消息，6月8日是中國第8個「文化和自然遺產日」。目前，中國世界遺產總數達57項，位居世界第二。...

歐洲旅行商 踩線三星堆

近日，歐洲國家旅行商踩線團，來到位於四川德陽廣漢市的三星堆博物館，考察旅遊線路產品。

廣角鏡／海拔最高龍舟賽

今天是端午節，大陸西藏自治區端午節牛皮船（龍舟）賽昨天在拉薩市濱河公園舉辦。這是拉薩首次舉辦中國海拔最高的城市龍舟賽。

2外籍客下機後「全機重新安檢」 深圳航空延誤1小時…網看法兩極

6月7日晚，一架從北京飛往深圳的深圳航空客機在艙門關閉準備起飛時，兩名外籍旅客突要求下機，機組工作人員同意後對客機進行清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。