植物、材料、環境…科技考古 解謎箭扣長城

植物考古、材料考古、環境考古，正在考古發掘中的箭扣長城修繕五期專案現場，日前來了三位不同學科的博士，她們針對植物、環境、土壤、灰漿、磚、瓦、石等分別進行踏勘取樣。

在以往田野考古的基礎上，箭扣長城五期考古引入了更多科技力量。

專案考古負責人、北京市考古研究院尚珩介紹，「這次我們院科技考古部從事植物考古的尹達，從事環境考古的呂硯和從事冶金、陶瓷考古的楊菊三位博士來到箭扣長城，分別開展植物考古、環境考古及磚、瓦、石、灰、土等樣品的採樣，利用科技考古的檢測和分析，為長城歷史研究提供幫助。」

初夏的長城兩側林木疊翠，野花盛開。在山脊線上的懷柔長城121號敵台，是箭扣長城五期考古發掘的第一座敵台。呂硯小心地用手鏟輕輕從磚縫中取出小塊灰漿樣本，經篩選後裝進密封袋中，並用記號筆標注了取樣時間、地點、敵臺編號和灰漿的類別。

「探索長城灰漿的成分很有意思，參與長城考古以來，我發現每個點位都有所不同。這次取樣的灰漿帶回實驗室後，會先對它進行元素及氧化物、礦物晶體和有機物成分分析。之後還會進行力學測試，看它能承受的壓力情況，同時和長城周圍的白雲岩進行對比，嘗試探尋灰漿的產地，還原古代灰漿生產、挖掘、燒製的過程。」呂硯說。

尹達則介紹了植物考古方面的工作，「在箭扣長城五期的植物考古中，我希望能有更豐富的發現。在關注戍邊將士的軍糧是否有更豐富多樣的種類和製作方法之外，更多想瞭解明清駐軍對長城周邊植物資源的多管道獲取及利用方式。未來我們也希望能對北京段長城進行全面、系統的植物遺存採樣，尋找更多發現，講述長城、人和植物的故事。」

「科技考古介入後，不僅能復原戍邊將士的日常生活，也能讓許多人眼中具有軍事功能的長城變得更加有血有肉有溫度。」尚珩說。