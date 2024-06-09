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華中、華南頻降豪雨！大陸官方發布預警提防山洪災害

中央社／ 台北9日電
大陸廣東、廣西、湖南、福建等省近來頻降豪雨，部分中小型城市因排水系統不及宣洩，導致嚴重淹水。而山區也有零星山洪爆發釀成土石流的災情。圖為廣州市黃埔區，小朋友雨中出行。中新社
大陸廣東、廣西、湖南、福建等省近來頻降豪雨，部分中小型城市因排水系統不及宣洩，導致嚴重淹水。而山區也有零星山洪爆發釀成土石流的災情。圖為廣州市黃埔區，小朋友雨中出行。中新社

中國華中、華南近來頻降豪雨，中國水利部和中國氣象局傍晚聯合發布預警，指今晚8時至明晚8時間，浙江西南部、福建北部、江西東北部、雲南東南部等地可能發生山洪災害，而不在上述範圍內的其他地區也可能因豪雨導致山洪災害。

中國廣東、廣西、湖南、福建等省近來頻降豪雨，部分中小型城市因排水系統不及宣洩，導致嚴重淹水。而山區也有零星山洪爆發釀成土石流的災情。

綜合中國媒體報導，中國水利部和中國氣象局傍晚聯合發布預警，指今晚8時至明晚8時間，浙江西南部、福建北部、江西東北部、雲南東南部等地的部分地區，可能發生山洪災害。其中，除對雲南東南部發布藍色預警外，其餘3個地區都發布層級較高1級的黃色預警。

這項預警並強調，除上述4個地區外，中國其他地區也可能因為出現時間短但強度高的降雨，引發山洪災害。

預警要求中國各地注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。

土石流 氣象局 淹水 豪雨

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