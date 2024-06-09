聽新聞
test
0:00 / 0:00
華中、華南頻降豪雨！大陸官方發布預警提防山洪災害
中國華中、華南近來頻降豪雨，中國水利部和中國氣象局傍晚聯合發布預警，指今晚8時至明晚8時間，浙江西南部、福建北部、江西東北部、雲南東南部等地可能發生山洪災害，而不在上述範圍內的其他地區也可能因豪雨導致山洪災害。
中國廣東、廣西、湖南、福建等省近來頻降豪雨，部分中小型城市因排水系統不及宣洩，導致嚴重淹水。而山區也有零星山洪爆發釀成土石流的災情。
綜合中國媒體報導，中國水利部和中國氣象局傍晚聯合發布預警，指今晚8時至明晚8時間，浙江西南部、福建北部、江西東北部、雲南東南部等地的部分地區，可能發生山洪災害。其中，除對雲南東南部發布藍色預警外，其餘3個地區都發布層級較高1級的黃色預警。
這項預警並強調，除上述4個地區外，中國其他地區也可能因為出現時間短但強度高的降雨，引發山洪災害。
預警要求中國各地注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言