「穿短裙」入高考考場遭霸凌 女考生棄考媽心疼：放過一個未處世的孩子吧

中國大學入學考試7日登場，河南開封一名女考生當天先是鞋子被檢測出金屬，被迫換上拖鞋才獲應考，被媒體曝光後又因穿著短裙，遭大批網友言語霸凌，導致她壓力過大放棄應考。她的母親事後公開為女兒喊冤，要求各界必須公開道歉。

綜合中國媒體報導及網路訊息，開封這名女考生7日上午前往考場應考時，因鞋底被考場入口的安檢儀測出金屬成分，依規定無法應考。這名女考生於是向現場工作人員求助。隨後，2名在考場維持秩序的特警帶著她到附近商店緊急採購拖鞋，她才穿上拖鞋順利進場應考。

由於特警協助這名女考生應考之舉，被媒體視為「正能量」新聞大肆報導，加上當時有不少不明人士一路跟拍特警帶她買拖鞋的過程，導致這名女考生穿著黑色短裙及長筒襪的畫面，在中國網路上被廣為傳播，卻引起部分中國網友的品頭論足乃至言語霸凌，甚至以不堪入目、帶有性暗示的形容詞加以侮辱。

在不堪眾多中國網友言語霸凌下，這名女考生當晚表示，自己的穿著無端被不計其數的網友和社群帳號辱罵及批評，讓她只好報警並要求刪除影片。但也因為壓力過大難以承受，放棄應考。

事件發生後，這名女考生的母親上網公開留言，指女兒是懂事善良，是個熱愛生活的好孩子，今年計劃報考美術動漫科系。「就因為社會的一些不好輿論，讓孩子放棄了這次高考，你們知道孩子為了這次高考付出多少嗎？承受多大心理壓力嗎？」。

她並直指，請大家「放過一個未處世的孩子吧」，網路霸凌讓她的孩子「幾乎到了崩潰邊緣」，「社會和媒體必須給孩子一個公開道歉」。