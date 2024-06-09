快訊

以軍突襲帶回4人質！最血腥的襲擊之一 哈瑪斯：屠殺反釀部分人質喪命

北市房客砍殺二房東！驚悚「臟器外露」血流一地 犯嫌嚇逃新竹自首

「穿短裙」入高考考場遭霸凌 女考生棄考媽心疼：放過一個未處世的孩子吧

中央社／ 台北9日電
中國大學入學考試7日登場，河南開封一名女考生當天先是鞋子被檢測出金屬，被迫換上拖鞋才獲應考，被媒體曝光後又因穿著短裙，遭大批網友言語霸凌，導致她壓力過大放棄應考。情境示意圖／Ingimage
中國大學入學考試7日登場，河南開封一名女考生當天先是鞋子被檢測出金屬，被迫換上拖鞋才獲應考，被媒體曝光後又因穿著短裙，遭大批網友言語霸凌，導致她壓力過大放棄應考。情境示意圖／Ingimage

中國大學入學考試7日登場，河南開封一名女考生當天先是鞋子被檢測出金屬，被迫換上拖鞋才獲應考，被媒體曝光後又因穿著短裙，遭大批網友言語霸凌，導致她壓力過大放棄應考。她的母親事後公開為女兒喊冤，要求各界必須公開道歉。

綜合中國媒體報導及網路訊息，開封這名女考生7日上午前往考場應考時，因鞋底被考場入口的安檢儀測出金屬成分，依規定無法應考。這名女考生於是向現場工作人員求助。隨後，2名在考場維持秩序的特警帶著她到附近商店緊急採購拖鞋，她才穿上拖鞋順利進場應考。

由於特警協助這名女考生應考之舉，被媒體視為「正能量」新聞大肆報導，加上當時有不少不明人士一路跟拍特警帶她買拖鞋的過程，導致這名女考生穿著黑色短裙及長筒襪的畫面，在中國網路上被廣為傳播，卻引起部分中國網友的品頭論足乃至言語霸凌，甚至以不堪入目、帶有性暗示的形容詞加以侮辱。

在不堪眾多中國網友言語霸凌下，這名女考生當晚表示，自己的穿著無端被不計其數的網友和社群帳號辱罵及批評，讓她只好報警並要求刪除影片。但也因為壓力過大難以承受，放棄應考。

事件發生後，這名女考生的母親上網公開留言，指女兒是懂事善良，是個熱愛生活的好孩子，今年計劃報考美術動漫科系。「就因為社會的一些不好輿論，讓孩子放棄了這次高考，你們知道孩子為了這次高考付出多少嗎？承受多大心理壓力嗎？」。

她並直指，請大家「放過一個未處世的孩子吧」，網路霸凌讓她的孩子「幾乎到了崩潰邊緣」，「社會和媒體必須給孩子一個公開道歉」。

拖鞋 網路霸凌 高考

延伸閱讀

穿短裙入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進：何錯之有

高雄短裙妹超商內遭襲胸性騷 引3國籍5老外混架掛彩

113申請入學明起登記志願序 4.5萬名學生符合資格

申請入學放榜！嘉中14人上台大 她擊敗六都名校奪台大醫學系榜首

相關新聞

雙城論壇仍有譜？北市府喊邀上海市長龔正 知情人士：正協調時間中

在兩岸關係變化下，外界關注台北上海雙城論壇進度，台北市政府先前稱仍希望邀請上海市長龔正赴台，近期知情人士稱，上海市長龔正...

哈爾濱又現瓦斯氣爆！汽車被「炸到變形」多人傷 玻璃震碎現場一片狼藉

大陸黑龍江省哈爾濱市又發生瓦斯爆炸事件，爆炸威力巨大導致地面多車被炸得變形，多人受傷。5月23日，該區也發生一起爆炸事件...

投履歷遜掉了？陸求職者祭新招 砸4500「地鐵站打廣告」逾30家公司聯絡

畢業季來到，許多新鮮人早已開始投履歷。近期中國有位年輕人找工作出新招，以人民幣1000元（約新台幣4500元）在廣州地鐵...

港男閃娶陸女成婚姻悲劇？他怨婚後大變「現況悽慘」 網嘆：自己選的路

伴侶相守一生，必須小心選擇。有打工仔於討論區發文表示，其同事自從與大陸女子結婚後生活大變，除了被妻子全天候「監控」匯報、「斷六親」

「穿短裙」入高考考場遭霸凌 女考生棄考媽心疼：放過一個未處世的孩子吧

中國大學入學考試7日登場，河南開封一名女考生當天先是鞋子被檢測出金屬，被迫換上拖鞋才獲應考，被媒體曝光後又因穿著短裙，遭...

大陸北方熱浪來襲！近日最高溫上看40度 最熱時段恐在下禮拜

中國北方今年最高溫來襲。根據中國中央氣象台指出，新疆、河北、山東、河南、安徽等地的部分地區，今天最高氣溫達攝氏37至39...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。