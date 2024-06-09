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端午將屆…大陸龍舟比賽、訓練意外頻傳 目前已有4人亡

中央社／ 台北9日電
中國近來接連發生龍舟在比賽及訓練時翻覆意外。其中，重慶市秀山縣5日發生的龍舟訓練翻覆意外，官方今天證實造成3人死亡圖為重慶市南川區黎香湖鎮，參賽選手在成渝雙城親子龍舟賽上進行角逐。新華社
中國近來接連發生龍舟在比賽及訓練時翻覆意外。其中，重慶市秀山縣5日發生的龍舟訓練翻覆意外，官方今天證實造成3人死亡圖為重慶市南川區黎香湖鎮，參賽選手在成渝雙城親子龍舟賽上進行角逐。新華社

端午節將屆，中國近來接連發生龍舟在比賽及訓練時翻覆意外。其中，重慶市秀山縣5日發生的龍舟訓練翻覆意外，官方今天證實造成3人死亡；而湖北省黃梅縣8日舉行的龍舟賽也發生翻覆，導致1人死亡。

重慶市秀山縣龍舟翻覆的消息，最早是來自中國網友的爆料。根據爆料畫面及網友敘述，舟體翻覆時，龍舟上的隊員多未穿著救生衣。此後，相關畫面在中國網路上流傳，引起許多網友批評，直指主辦單位未盡到安全防護及督導之責。

澎湃新聞報導，翻覆的龍舟上，是參加第12屆「渝湘黔三省（市）邊區龍舟邀請賽」的秀山縣代表隊員，當時正在進行訓練。而龍舟賽按例是由重慶、湖南、貴州三省鄰近當地的縣市輪流主辦，今年由秀山縣主辦，但事發後，原定昨天和今天舉行的這場邀請賽便宣布取消。

秀山縣政府相關官員今天表示，這一事故已造成3人遇難，多人受輕傷，所有遇難者都已打撈上岸。其中1名遇難者的遺體當天即被發現，目前已經下葬。另2名遇難者的遺體事後才陸續被發現。

這名官員並針對爆料指「多名訓練人員未穿救生衣」表示，目前事故「還未完成定性」，但縣府對訓練時沒作防護措施會加強安全管理，並重新檢視事故發生過程，對存在的安全漏洞會及時補救。

除上述事件外，湖北日報報導，湖北省黃梅縣分路鎮8日舉行的龍舟競賽中，一艘龍舟突然發生側翻，當場有多人落水。經緊急搶救，落水的龍舟隊員雖然全部被帶上岸，但其中一名57歲的楊姓隊員因搶救無效而告不治。

另據封面新聞引用網友拍攝的現場畫面顯示，事發當時，2艘參賽龍舟的其中1艘出現操作失控，龍舟發生偏 斜而側翻，最後舟腹朝上，多人在水中一邊掙扎，一邊試圖將龍舟扶正，其他參賽者及工作人員則衝向龍舟施救。

端午節 龍舟賽

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