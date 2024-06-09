快訊

致死率達5成！日本食人菌病例創新高 高齡者留意「3症狀」幾十小時恐休克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙城論壇仍有譜？北市府喊邀上海市長龔正 知情人士：正協調時間中

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
台北市長蔣萬安（右）去年8月親自出訪上海出席雙城論壇，並與上海市長龔正（左）參加論壇。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安（右）去年8月親自出訪上海出席雙城論壇，並與上海市長龔正（左）參加論壇。圖／北市府提供

在兩岸關係變化下，外界關注台北上海雙城論壇進度，台北市政府先前稱仍希望邀請上海市長龔正赴台，近期知情人士稱，上海市長龔正正協調七八月的出席時間。

台北上海雙城論壇為兩岸城市交流大事，知情人士稱，過往在論壇前，如果在台北舉辦，上海方面會多次派出不同層級的團隊，甚至上海台辦主任也會親自赴台討論、踩線。

但近期受制兩岸關係變化，加上陸委會審核較嚴，這次上海探訪團於5月27日至30日在台北完成初步探訪任務。當時台北市觀光傳播局局長王秋冬在議會表示，北市府還是會提出邀請上海市長龔正來訪台北，目前邀請層級不變。

據了解，目前上海台辦主任仍為鍾曉敏，但近期她同時升任上海市文化和旅遊局黨組書記、上海市廣播電視局局長、上海市文物局局長。上海台辦下設三位副主任，分別是：負責經濟、協調的王立新；負責政黨聯絡、新聞與研究的李驍東；負責交流、海外事務的陽禮華。

另外，今年與台北市與上海市雙方依舊安排許多交流活動，包括「We愛．第八屆兩岸青年短片大賽」已在3月開始徵件，並於7月10日截止，目前正協調安排大陸重量級影星站台；此外，台北市長蔣萬安去年在上海雙城論壇提及爭取上海小貓熊赴北市動物園一事也有望在今年落實。

上海 北市 陸委會 雙城論壇 龔正

延伸閱讀

江澤民子江綿恆卸上海科大校長 已完成兩屆任期

黃仁勳、張忠謀逛夜市 觀傳局挨批未「借力使力」行銷台北

上海踩線團今訪台 五月天被表態影響雙城規格？ 蔣萬安態度不變

兩岸過盡千帆皆不是？蔣萬安：盼「船長」開往穩定水域 維持兩岸交流

相關新聞

雙城論壇仍有譜？北市府喊邀上海市長龔正 知情人士：正協調時間中

在兩岸關係變化下，外界關注台北上海雙城論壇進度，台北市政府先前稱仍希望邀請上海市長龔正赴台，近期知情人士稱，上海市長龔正...

哈爾濱又現瓦斯氣爆！汽車被「炸到變形」多人傷 玻璃震碎現場一片狼藉

大陸黑龍江省哈爾濱市又發生瓦斯爆炸事件，爆炸威力巨大導致地面多車被炸得變形，多人受傷。5月23日，該區也發生一起爆炸事件...

投履歷遜掉了？陸求職者祭新招 砸4500「地鐵站打廣告」逾30家公司聯絡

畢業季來到，許多新鮮人早已開始投履歷。近期中國有位年輕人找工作出新招，以人民幣1000元（約新台幣4500元）在廣州地鐵...

大陸北方熱浪來襲！近日最高溫上看40度 最熱時段恐在下禮拜

中國北方今年最高溫來襲。根據中國中央氣象台指出，新疆、河北、山東、河南、安徽等地的部分地區，今天最高氣溫達攝氏37至39...

廈門鼓浪嶼宰客一條龍 廈門市監所：反映過，沒用

國家5A級旅遊景區、世界文化遺產地鼓浪嶼是廈門的熱門景區，然而近期不斷有遊客抱怨這裡旅遊套路多、花費高、體驗差。經官媒央...

穿短裙入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進：何錯之有

河南省開封市一名高考女考生前天因穿黑色短裙和過膝襪應試遭網暴，原本女考生只是因鞋子無法通過考場金屬門請特警協助，特警帶她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。