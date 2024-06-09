大陸北方熱浪來襲！近日最高溫上看40度 最熱時段恐在下禮拜
中國北方今年最高溫來襲。根據中國中央氣象台指出，新疆、河北、山東、河南、安徽等地的部分地區，今天最高氣溫達攝氏37至39度，局部地區達40度以上。這一波熱浪將持續，最高溫將出現在10至13日。
中國中央氣象台預測，今天白天包含內蒙古西部、新疆沿天山地區及南疆盆地、河北中南部、北京、天津西部及南部、山東大部、河南大部、安徽北部、江蘇北部等地有35至36度高溫天氣。
其中，新疆北疆沿天山地區及吐魯番盆地、河北南部、山東中西部、河南中東部、安徽北部等地部分地區今天最高氣溫上看37至39度，局部地區更可達40度以上。
此外，6月10日後，河北、河南、山東、陝西關中平原、新疆等地部分地區最高氣溫可超過40度，最強高溫時段出現在10日至13日。
據新京報報導，主要城市高溫日曆顯示，8至12日，省會級城市中，北京、太原、西安、石家莊、鄭州、濟南將出現高溫。其中石家莊、鄭州、濟南還會出現連續高溫，鄭州12日恐達40度。
同時，河南新鄉、焦作，山東聊城、濱州等地最高氣溫也可能達到或超過40度。河南焦作從9日起將出現連續4天衝上40度，11日最高氣溫可能達到43度，可能打破當地6月最高氣溫紀錄。
中國天氣網氣象分析師翟羽指出，這場高溫是北方今年來最強高溫天氣過程，具有範圍廣、強度強、持續時間長的特點。
翟羽進一步剖析，這次高溫天氣過程是大陸暖脊和乾熱氣團共同導致的。華北、黃淮等地在大陸暖脊或脊前的西北氣流控制下，天氣以晴熱為主，光照足，同時又疊加了乾熱氣團的影響，使天氣更炎熱。
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