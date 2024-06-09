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黃仁勳旋風不靈？三大法人開心下車 黃來台兩周合計大賣1300億

投履歷遜掉了？陸求職者祭新招 砸4500「地鐵站打廣告」逾30家公司聯絡

中央社／ 台北9日電
畢業於湘潭大學的湖南年輕人向瑤函4月時就在廣州地鐵站登廣告板自我推銷。他的廣告板上放上了一張被擋住臉的照片，表示「大家找工作和找對象都不容易」，並展示了所獲得的獎項。圖／截自微博
畢業於湘潭大學的湖南年輕人向瑤函4月時就在廣州地鐵站登廣告板自我推銷。他的廣告板上放上了一張被擋住臉的照片，表示「大家找工作和找對象都不容易」，並展示了所獲得的獎項。圖／截自微博

畢業季來到，許多新鮮人早已開始投履歷。近期中國有位年輕人找工作出新招，以人民幣1000元（約新台幣4500元）在廣州地鐵站打廣告自我推銷，成功吸引逾30家公司注意。

綜合湖南日報及香港星島日報報導，求職者找工作，除了在網上投履歷、參加徵才活動，時下年輕人們開始探尋越來越多的方式展現自己；畢業於湘潭大學的湖南年輕人向瑤函4月時就在廣州地鐵站登廣告板自我推銷。

他的廣告板上放上了一張被擋住臉的照片，表示「大家找工作和找對象都不容易」，並展示了所獲得的獎項。

向瑤函說，想法來自於一名朋友，一是想擴大自己的影響力，另一個方面還是想找一份工作。最後，從成本收益角度來看，他認為地鐵廣告是一個很好的選擇，人流量大，價格也不高，約1000元可以登個5天。

不過，他實地觀察，經過的路人普遍覺得有趣好玩，但大家都急著出站，基本上很多人只會抬頭看個兩三秒，因此建議最好不要登通道兩邊的廣告，很難有人看到，一定要投路人能正面看到的廣告位置。

當時他說有30多家公司聯絡，但並未透露最後是否找到工作。

履歷 年輕人 廣告 求職

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