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港男閃娶陸女成婚姻悲劇？他怨婚後大變「現況悽慘」 網嘆：自己選的路

香港01／ 撰文／布萊恩
有打工仔於討論區發文表示，其同事自從與大陸女子結婚後生活大變，除了被妻子全天候監控匯報、斷六親，而且妻子以養胎、照顧孩子為由不工作，同事唯有放假也兼職賺錢，養妻活兒，完全沒有休息時間。情境示意圖／Ingimage
有打工仔於討論區發文表示，其同事自從與大陸女子結婚後生活大變，除了被妻子全天候監控匯報、斷六親，而且妻子以養胎、照顧孩子為由不工作，同事唯有放假也兼職賺錢，養妻活兒，完全沒有休息時間。情境示意圖／Ingimage

伴侶相守一生，必須小心選擇。有打工仔於討論區發文表示，其同事自從與大陸女子結婚後生活大變，除了被妻子全天候「監控」匯報、「斷六親」，而且妻子以「養胎、照顧孩子」為由不工作，同事唯有放假也「兼職」賺錢，養妻活兒，完全沒有休息時間。樓主形容同事「整個人消瘦了」，感嘆「看到他這幾年的變化，也真心覺得蠻慘的」。

貼文引來網友熱議，「自己選的路」、「奉勸大家帶眼識人」。也有網民認為不應針對大陸女性，「結婚了的人本身就會變，不關地方和男女」。

該打工仔於連登討論區以「同事娶了大陸女人之後變了」為題發文講述事件。他表示，與公司某同事相識6至7年，「大家關係算不錯，幾個比較熟的同事時不時會約出來爬山吃飯唱歌」，但自從同事與大陸女子結婚後「成個人變了」，「連自己的時間興趣社交都完全沒有，家裡的人都不能見整天，簡直是斷六親啊」。

樓主指，同事30多歲，父母催婚又安排同事與小5至6年的大陸女子「相親」，「剛開始相處時同事覺得那個女孩不錯，就每個禮拜上深圳陪那個女孩」，拍拖半年就遇上新冠肺炎疫情，於是「閃電」結婚，「同事說反正疫情不用搞大龍鳳，又覺得她正正常常，很快直接讓那個女孩下來香港」。

然而大陸女子來香港後，同事與他們交流愈來愈少，「群組訊息也不太回覆，十問九不應」，後來疫情過去毋須再「WFH（在家工作）」，樓主在公司看到同事，「好像整個人消瘦了」；同事又大呻妻子十分缺乏安全感，「不喜歡自己（同事）總是看電話回訊息，就連老爸老媽打電話給他也要彙報，不然就會發脾氣吵架，就連同事弟弟上門找他也要經老婆同意，自此之後同事也沒有再參加過我們的聚會」。

樓主又說，同事近兩年與妻子誕下小孩，「同事說本身不想生孩子，但老婆傳統觀念重，覺得不生孩子結婚就無意義」，惟自從妻子懷孕後，就以「養胎、照顧孩子」為由不上班工作，同事為了養活妻兒，星期六、日放假時間也要「兼職」賺錢，「一個星期七天都要為了養家賺錢，不能休息」，感嘆「看到他（同事）這幾年的變化，都真心覺得蠻慘的」。

貼文引來網友熱議，「自己選的路」、「奉勸大家帶眼識人」、「這些沒得救，別找他了，就讓他繼續享受家庭溫暖」。也有網友認為不應該針對大陸女性，「結婚了就有機會是這樣」、「結婚了的人本身就會變，不關地方和男女的事，香港、臺灣、日本的女孩也可能是這樣」。

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文章授權轉載自《香港01》

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