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重慶龍舟隊訓練意外翻船 3死多人傷、4天後才被曝光

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
重慶秀山縣一支龍舟隊日前在訓練時不幸翻船導致三人死亡、多人受傷。圖為選手划龍舟資料照。（澎湃新聞）
重慶秀山縣一支龍舟隊日前在訓練時不幸翻船導致三人死亡、多人受傷。圖為選手划龍舟資料照。（澎湃新聞）

明天（10日）是端午節，大陸各地舉行龍舟賽，今天傳出重慶秀山縣一支龍舟隊日前在訓練時不幸翻船導致三人死亡、多人受傷的重大意外。

今天傳出的憾事發生在6月5日，但直到今天消息才曝光，是因網友報料，官方才承認此事，不少網友質疑當局刻意隱瞞此重大事故。

澎湃新聞報導，6月5日，一艘參加第十二屆渝湘黔三省（市）邊區龍舟邀請賽的龍舟，在重慶秀山縣洪安古鎮訓練時翻船。秀山縣人民政府負責人今天（9日）上午表示，事故已造成3人不幸遇難，多人受輕傷，所有遇難人員都已打撈上岸。目前，官方已取消了原定的龍舟邀請賽。

報導稱，洪安古鎮地處渝湘黔三省交界處，湖南邊城茶峒、重慶洪安、貴州迓駕一衣帶水，同風同俗，每年端午節都會舉行龍舟賽，龍舟賽也在這三個城市輪流辦。今年是第十二屆渝湘黔三省（市）邊區龍舟邀請賽，由重慶秀山主辦。

原本於6月8日—6月9日在洪安邊城舉辦武陵山區（渝東南）土家族苗族文化生態保護實驗區建設成果展示暨第十二屆渝湘黔三省（市）邊區龍舟邀請賽。

報導稱，有網友爆料稱，6月5日一艘龍舟在訓練時發生翻船事故，導致多人落水，且多名人員事發時未穿救生衣。

洪安鎮政府工作人員6月9日表示，的確有龍舟在訓練時發生翻船事故。秀山縣政府相關負責人同日（9日）上午受訪表示，發生事故的是秀山縣的龍舟代表隊，當天是在訓練時發生事故。共有3人落水，多人受輕傷。其中1名落水人員當天被救出，但不幸遇難，目前已下葬。另外2名落水人員目前也已打撈上岸。

該負責人表示，該項賽事是傳統民俗活動，因為發生翻船事故，目前官方已取消了此次邀請賽。

湖北黃岡市黃梅縣今天也傳出一艘龍舟翻船，封面新聞報導，8日有紅白兩隊在競渡，一支隊伍操作失控後龍舟側翻、倒扣，多人在水中一邊掙扎，一邊試圖將龍舟扶正，最終導致一名槳手溺斃。

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