入境高峰！ 端午假期首日港珠澳大橋入境5.47萬人次

由於大陸今年端午節與雙休日相連共有三天假期，這也讓港珠澳大橋珠海公路口岸在8日端午假期首日，迎來龐大的客流車流高峰。官方統計，截至8日19時，港珠澳大橋邊檢站共查驗出入境客流、車流達7.6萬人次及1.36萬輛次，其中入境的客流、車流分別達5.47萬人次、0.95萬輛次，是出境方向的2.56倍和2.3倍。

據南方日報報導，大陸邊檢部門統計，8日截至19時，經大橋口岸出入境的內地旅客超過2萬人次，其中團體遊客達1.2萬人次，團隊遊客成為目前大橋口岸「南下」客流的主要群體。截至14時，經口岸出入境的港澳旅客超過3.2萬人次，占客流總量的71%，是推動口岸客流持續高位運轉的主要因素。

而在「北上」的港澳客流當中，又以「自駕」為主的旅客占比進一步提高。數據顯示，假期首日截至19時，經邊檢部門查驗的出入境小汽車數量超過1.2萬輛次，約佔車流總量的88%，其中港澳單牌車0.77萬輛次，隨車旅客達3.38萬人次。

大陸央視新聞指出，端午假期開始，珠海各地區紛紛推出多樣文旅活動及優惠措施迎接廣大遊客，各商場也推出端午促銷打折活動，疊加假期返程團聚、學生高考後出遊等多方需求，港珠澳大橋成為灣區居民「北上南下」跨境消費的重要通道。

來自珠海的導遊李萍表示，此次端午假期預計發往港​​澳的大陸旅遊團將超過100多個，接待組團遊的港澳居民達到6,000人次，均高於去年端午假期。

大陸邊檢部門提醒，10日15時至23時，大橋口岸將迎來出境車流高峰，請廣大港澳旅客合理安排出行計劃，選擇錯峰通關。

另，大陸交通部指出，8日，大陸全社會跨區域人員流動量超2.27億人次，季增20.9%。其中鐵路客運量1,690萬人次，公路人員流量2.1億人次，水路客運量80萬人次。同時，全國民航發送旅客193萬人次。