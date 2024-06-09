快訊

我沒有不良生活習慣，為什麼還會得癌症？研究曝與3件事有關

輝達感謝17所大學產學合作 為何高教研發費企業只占1成？

郭智輝頻放砲「挺核」綠營炸鍋 凸顯行政立法溝通卡關

入境高峰！ 端午假期首日港珠澳大橋入境5.47萬人次

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
今年大陸端午節，受到今年節日當天與雙休日相連等因素影響，港珠澳大橋迎來今年客流車流的流入境高峰潮。圖／取自大陸央視新聞
今年大陸端午節，受到今年節日當天與雙休日相連等因素影響，港珠澳大橋迎來今年客流車流的流入境高峰潮。圖／取自大陸央視新聞

由於大陸今年端午節與雙休日相連共有三天假期，這也讓港珠澳大橋珠海公路口岸在8日端午假期首日，迎來龐大的客流車流高峰。官方統計，截至8日19時，港珠澳大橋邊檢站共查驗出入境客流、車流達7.6萬人次及1.36萬輛次，其中入境的客流、車流分別達5.47萬人次、0.95萬輛次，是出境方向的2.56倍和2.3倍。

據南方日報報導，大陸邊檢部門統計，8日截至19時，經大橋口岸出入境的內地旅客超過2萬人次，其中團體遊客達1.2萬人次，團隊遊客成為目前大橋口岸「南下」客流的主要群體。截至14時，經口岸出入境的港澳旅客超過3.2萬人次，占客流總量的71%，是推動口岸客流持續高位運轉的主要因素。

而在「北上」的港澳客流當中，又以「自駕」為主的旅客占比進一步提高。數據顯示，假期首日截至19時，經邊檢部門查驗的出入境小汽車數量超過1.2萬輛次，約佔車流總量的88%，其中港澳單牌車0.77萬輛次，隨車旅客達3.38萬人次。

大陸央視新聞指出，端午假期開始，珠海各地區紛紛推出多樣文旅活動及優惠措施迎接廣大遊客，各商場也推出端午促銷打折活動，疊加假期返程團聚、學生高考後出遊等多方需求，港珠澳大橋成為灣區居民「北上南下」跨境消費的重要通道。

來自珠海的導遊李萍表示，此次端午假期預計發往港​​澳的大陸旅遊團將超過100多個，接待組團遊的港澳居民達到6,000人次，均高於去年端午假期。

大陸邊檢部門提醒，10日15時至23時，大橋口岸將迎來出境車流高峰，請廣大港澳旅客合理安排出行計劃，選擇錯峰通關。

另，大陸交通部指出，8日，大陸全社會跨區域人員流動量超2.27億人次，季增20.9%。其中鐵路客運量1,690萬人次，公路人員流量2.1億人次，水路客運量80萬人次。同時，全國民航發送旅客193萬人次。

港珠澳大橋

延伸閱讀

新北市議長盃龍舟賽開划 98支隊伍爭245萬獎金

新北市議長盃端午龍舟賽熱鬧展開 侯友宜出席開賽儀式

端午吃粽子內餡鹹蛋有學問 食藥署揭密生、熟鹹蛋這樣吃

影／基隆山崩清土石11日才通車 端午商機全泡湯 店家公休 路上曬海菜

相關新聞

誰的鐵路節？從清國到民國的鐵道史「正統生日」問題

6月9日是「中華民國」的鐵路節，不過，你知道鐵路節為什麼選在6月9日嗎？你知道這個日子其實跟臺灣的鐵路沒什麼關係嗎？

重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷、隔了4天才曝光

明天（10日）是端午節，大陸各地舉行龍舟賽，今天傳出重慶秀山縣一支龍舟隊日前在訓練時不幸翻船導致三人死亡、多人受傷的重大...

入境高峰！ 端午假期首日港珠澳大橋入境5.47萬人次

由於大陸今年端午節與雙休日相連共有三天假期，這也讓港珠澳大橋珠海公路口岸在8日端午假期首日，迎來龐大的客流車流高峰。官方...

大陸擁有世界自然遺產 文化和自然雙遺產均居世界首位

據中國國家林業和草原局官網消息，6月8日是中國第八個「文化和自然遺產日」。目前，中國世界遺產總數達57項，位居世界第二。...

直穿珠江口兩岸 「深中通道」將完工 未來兩地半小時可達

直穿珠江口，連接深圳到中山的「深中通道」，是大陸粵港澳大灣區關鍵交通樞紐，近期即將完工通車，伶仃洋大橋已更名為「深中大橋...

香港端午連假辦節慶活動 維多利亞港兩岸連慶9天

香港端午假期連周末三天，香港旅遊發展舉辦節慶活動，在維多利亞港兩岸持續九天，其中包括尖東星燦大道設美食街。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。