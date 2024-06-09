中國世界文化遺產鼓浪嶼 被爆宰客一條龍

端午佳節之際，中國著名旅遊景點、列入「世界文化遺產」的廈門鼓浪嶼，被揭露如何「宰客一條龍」，從計程車司機誘導遊客購買高價套票，頻帶遊客進店消費、淡水珍珠佯稱海水珍珠等，中國官媒指宰客現象已成產業鏈。

央視8日報導，鼓浪嶼作為中國國家5A級旅遊景區、世界文化遺產地，是許多遊客到福建廈門必打卡的景區。但近期不斷有遊客反映，鼓浪嶼旅遊圈套多、花費高、體驗差。央視記者以遊客身份暗訪調查揭發「宰客一條龍」。

報導指出，外地遊客抵達廈門碼頭後，計程車司機們便迅速上前搭話，「建議」不要在網路訂船票，因為有限時，在旅行社散客中心銷售的人民幣168元（下同，約新台幣680元）套票則不限時間。

事實上遊客在碼頭和官方網站都能買到鼓浪嶼船票，最低僅需35元，並不限時間。

其次，登島後導遊不對鼓浪嶼的人文歷史進行講解，而是不斷地帶遊客進店消費。例如茶葉店、珍珠店，央視記者花上千元購買的「海水珠」，但經鑑定後發現是價格低好很多的「淡水珠」。

從計程車司機、導遊、商家聯手誘導消費，環環相扣，已經形成一條完整的「灰色產業鏈」。參與人員都有不同程度的「抽成」。

即使遊客向廈門市交通運輸、市場監管、鼓浪嶼管委會、文旅等多個部門反映，結果各單互踢皮球，均未能得到有效解決。報導指出，儼然成了鼓浪嶼的「牛皮癬」，不僅影響旅遊品質，也嚴重損害鼓浪嶼的口碑。

中國旅遊研究院院長戴斌認為，廈門相關部門應切實解決不合法的經營問題，向遊客釋放更多善意。