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湖北龍舟賽龍舟不慎翻覆 一槳手不幸溺斃

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
湖北一艘龍舟8日競賽時不慎翻覆，一名槳手不幸溺斃。（封面新聞）
湖北一艘龍舟8日競賽時不慎翻覆，一名槳手不幸溺斃。（封面新聞）

大陸各地舉辦端午龍舟競賽，但湖北黃岡市黃梅縣一處龍舟賽期間出現翻船事故，多人落水後被救起，一名57歲參賽者搶救無效死亡。

封面新聞報導，據社交平台一段現場視頻顯示8日紅白兩隊在競渡期間，一支隊伍操作失控後龍舟側翻、倒扣，多人在水中一邊掙扎，一邊試圖將龍舟扶正，其他參賽隊伍及保障人員衝向側翻龍舟施救。

報導稱，事發地位於黃梅縣分路鎮，參賽隊伍是附近村莊、社區人員。當地村民介紹，黃梅縣臨近江西九江，端午期間除了紀念屈原，還因為朱元璋、陳友諒曾在附近鄱陽湖水戰，這裡賽龍舟文化氛圍深厚，參加活動的大多是兩百多名槳手的大龍舟，並且是站立划槳，氣勢很足，群眾參與熱情很高，每年都有小區域自行組織的活動，還有跨區域的比賽，一般從農曆五月初一持續好幾天，同一天會有多場比賽。

8日當天，央視頻道曾前往黃梅直播報導龍舟賽盛況，引起數百萬網友稱讚。

多人 龍舟賽

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