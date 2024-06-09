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大陸擁有世界自然遺產 文化和自然雙遺產均居世界首位

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
安徽黃山是中國的世界文化和自然雙遺產之一。圖為黃山迎客松。（新華社）
安徽黃山是中國的世界文化和自然雙遺產之一。圖為黃山迎客松。（新華社）

據中國國家林業和草原局官網消息，6月8日是中國第八個「文化和自然遺產日」。目前，中國世界遺產總數達57項，位居世界第二。其中，世界自然遺產14項，文化和自然雙遺產4項，均居世界首位，總面積達7.06萬平方公里。

中國網報導，近年來中國對山水林田湖草沙生態系統綜合治理、建立以國家公園為主體的自然保護地體系、建立健全生態保護補償機制等，不斷強化世界自然遺產和雙遺產的整體性保護。三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等首批5個國家公園的設立，為可可西里、大熊貓棲息地和武夷山等3處世界遺產地的長效保護奠定了基礎。

中國的世界自然遺產囊括了自然遺產、雙遺產和文化景觀等以自然特徵為基礎的全部遺產類型，涵蓋了自然美、地質地貌和生物生態三大突出價值，在推動全球世界自然遺產事業發展，促進文明交流互鑒等方面，做出了重要貢獻。中國已成為全球世界遺產數量增長最快的國家之一。

中國世界自然遺產包括：黃龍風景名勝區、九寨溝風景名勝區、武陵源風景名勝區、雲南三江並流、四川大熊貓棲息地、中國南方喀斯特、三清山、中國丹霞、澄江化石地、新疆天山、湖北神農架、青海可可西里、梵淨山、中國黃（渤）海候鳥棲息地（一期）。

中國的世界文化和自然雙遺產包括：泰山、黃山、峨眉山—樂山大佛、武夷山。

世界遺產 可可西里

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