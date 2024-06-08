快訊

國會改革案政院提覆議 綠營大老稱「必敗命運難逃」：憲改不該再逃避

台東神秘「506」號大樓竟是台灣最重要連外網絡機房？知情人曝選址考量

爆紅熱賣卻事故頻傳…小米SU7碰撞致1死3傷 警方：駕駛操作不當

中央社／ 台北8日電
小米SU7。路透
小米SU7。路透

一輛小米SU7電動汽車昨天在海南省海口市發生事故造成1死3傷，再度引發社會關注與熱議，小米則否認車輛失控。海口警方今天通報，事故是該車駕駛操作不當所致。

海口市公安局交通警察支隊8日通報稱，6月7日早上7時35分許，一輛小轎車行駛出美苑路春江壹號社區門口時，與2輛電動機車發生碰撞，造成1人當場死亡、3人不同程度受傷（其中1人住院治療，無生命危險；2人無需住院已回家）。

通報稱，經初步勘察，該起事故發生是小轎車駕駛員（已排除酒駕毒駕）駕駛車輛時操作不當所致，其因涉嫌交通肇事罪已被警方依法刑事拘留。案件正在進一步辦理中。

監視器影片顯示，這輛小米SU7持續加速衝出停車場出口柵欄，隨即撞到行經慢車道的電動機車，接著跨越分隔島後才停在快車道上。

小米SU7於3月28日上市後，雖然爆紅掀起熱賣，但迄今事故頻傳。昨天發生嚴重死傷事故後，媒體質疑與車輛失控有關，再度引發社會關注與熱議，小米公司隨即發表聲明否認車輛失控、剎車失靈。

小米聲明稱，經配合警方調取車輛後台數據，事故發生時車輛各項狀態正常，制動踏板（剎車）狀態正常，加速踏板（油門）處於持續下踩狀態。

失控 小米 電動機車 電動汽車

延伸閱讀

中國5月電動車瘋！比亞迪狂銷33萬輛 小米SU7交付8,646輛

小米 SU7將在6月6日進行OTA 將新增城市NOA和其他升級

基隆電動機車暴增高於預期 謝國樑：下一階段「汰舊換新」列必要條件

農業的諾亞方舟 170種台灣小米種源送入世界種子庫

相關新聞

福州4A景區被強拆? 女商人稱虧千萬 控縣府迫害並求償

福建省福州市閩清縣首個國家4A級景區「瓷天下」是當地招商引資重點項目，其董事長陳小興近日卻舉行新聞發布會，指控閩清縣委縣...

高考作文大談AI、探月 貧困地區考生恐難掌握

2024年中國高考7日開考，共有1342萬學生報名。第一門語文考試結束後，「AI、探月工程」入高考作文題登上熱搜。有作家...

爆紅熱賣卻事故頻傳…小米SU7碰撞致1死3傷 警方：駕駛操作不當

一輛小米SU7電動汽車昨天在海南省海口市發生事故造成1死3傷，再度引發社會關注與熱議，小米則否認車輛失控。海口警方今天通...

3秒寫800字作文 AI考生評比： GhatGPT最快、文心一言有文采

人工智能（AI）話題昨首次進入高考作文，不少媒體也請出AI考生應戰，經實測，GhatGPT僅用時三秒鐘就創作出了一篇80...

中國大連─俄羅斯符市「鐵臀大巴」 2980元人民幣玩8天7夜

中國大連至俄羅斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok，古稱海參崴）的「鐵臀大巴」日前復駛，兩輛大巴載了60名遊客，整趟...

香港「公務員守則」更新 12項信念 國安列首要

香港特區政府7日頒布更新版「公務員守則」，即時生效，所有公務員及非公務員合約雇員等均須遵守。更新版守則訂明公務員須恪守維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。