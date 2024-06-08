河南村鎮銀行詐騙案…逾60萬人儲蓄受損 受害者抗議卻再也沒有回家

（德國之聲中文網）沒想到，這位來自長沙的小企業家，竟再也沒有回家。路透社獲得的影片資料顯示，歐陽雲當時參加了鄭州火車站前的一次有數十人的抗議集會，他們都是一起大陸銀行醜聞的受害者。他們高喊「河南銀行，還我存款」等口號。

兩名了解內幕的人對路透社表示，示威者當時在街頭游行了大約30分鐘，突然出現一群不明身份者，有人發出「收網」的指令後，這些男子將示威者拖進一輛大巴，並將他們送到了警察局。

兩名知情者表示，被關押期間，伙食很差，睡眠嚴重不足，大多數人在被關押數天之後獲得釋放，但歐陽雲和其他兩名被騙的儲戶卻一直被鄭州警方關押。

路透社報道稱，河南省公安廳和中國公安部均拒絕就有關銀行醜聞受害者被拘捕關押的情況做出回應。大約2022年傳出了銀行暴雷的醜聞，四家河南銀行卷入了一起涉及42億美元的銀行詐騙案，有大約60萬人的儲蓄遭受損失，中國地方銀行系統的穩定性開始引起了一些分析師的質疑。

兩名分析人士對路透社表示，銀行暴雷以及與之相關的抗議活動，同中國經濟的疲軟並無直接關系，但歐陽雲等人的遭遇也許反映出了當局對金融困境引發的不滿情緒高度敏感。分析人士稱，經濟糾紛引發的抗議活動中，通常當事人被關押數天之後就會被釋放。相比之下，對政治事件抗議者的處罰則要嚴厲得多。

聚焦中國人權狀況的民間組織「保護衛士」的達林（ Peter Dahlin）表示：「僅僅因為參加了一次和平抗議，就被關押四個月之久，這足以說明當局已經無力應對日趨嚴重的各類危機。」

經濟糾紛抗議活動激增

總部設在華盛頓的「自由之家」下屬的「大陸異議監測」項目表示，2023年第四季度，中國因經濟糾紛引發的抗議活動激增127%，多達805起。這其中包括討薪、爛尾樓業主以及資金被騙的投資者和退休人員。

位於香港、聚焦中國的獨立研究機構「東方資本研究」（Orient Capital Research）的經理克利爾（ Andrew Collier）表示：「鑑於不滿情緒日益高漲，中央政府正在努力將任何抗議活動扼殺在萌芽狀態，以防經濟下滑引爆更大規模的動蕩。」

河南四家涉事銀行都沒有就路透社的置評請求做出回應。銀行詐騙案剛剛曝光時，這些銀行曾在網上發布告示，要求「銀行業務出現異常」的客戶進行登記。

中國銀行業最高監管機構 - 國家金融管理總局也沒有就路透社關於這起銀行詐騙案及其調查進展的問詢做出回應。

食物發黴、睡眠受限

兩名當事人對路透社表示，抗議者在鄭州被拘捕，關押26個小時之後，警方才為他們提供食物：一些已經發黴的饅頭。一些被拘留的人會在凌晨一時至五時期間被叫醒傳訊，甚至有人被帶上了手銬和腳鐐。

按照中國國務院發布的規定，拘留期間，必須為當事人提供食物和飲料，而且不得進行體罰。河南省的相關規定也宣稱，必須為被拘留者提供安全衛生的食物。

一同被拘留的抗議者當中，大多數人在數天之後重獲自由。但歐陽雲、施建建（音）以及胡偉明（音）等三人，則一直渺無音信。

歐陽雲的家人曾試圖打聽他的下落，但無論致電致信，鄭州警方都不予回應。他們甚至一度認為，歐陽雲已經死了。

儘管歐陽雲是二月九日被抓的，但警方發布的逮捕通知書上的日期卻是3月19日。

根據警方的逮捕令，歐陽雲和施建建（音）均被控尋釁滋事，這是中國當局對付抗議者的慣用罪名。

施的家人也很擔心他的健康。根據醫生今年一月的診斷，施建建患有糖尿病，而在得知錢財被騙後，他還患上了抑郁症。

同時被捕的胡偉明也是一名小企業家。知情者對路透社表示，胡偉明在這起銀行詐騙醜聞中，損失了全部家產，而她被關押期間，她的父親也已因病去世。

儲戶的血汗錢

按照大陸官方的說法，這是河南四家村鎮銀行的股東-新財富集團同銀行部分不法員工內外勾結而實施的一起復雜的金融詐騙案件。根據官方資料，新財富集團已經於2022年被注銷，注銷時也未就詐騙醜聞發布聲明。

在儲戶的強烈抗議下，當地政府已對許多受騙的小儲戶進行了賠償。不過知情者對路透社表示，仍有一千多人沒有得到賠償。同目前被關押在鄭州的三人一樣，很多儲戶來自河南省以外，他們當初被銀行開出的優惠條件所吸引，在涉事銀行中存入了大筆款項。

2022年7月，中央紀檢委宣布，中國人民銀行河南分行一名官員涉嫌違紀正接受調查。今年二月，河南駐馬店中級人民法院在微信官號上宣布，同新財富詐騙案相關的五名被告，分別被判處14年半至16年半的監禁，並處於高額罰金。

直到今天，歐陽雲、施建建以及胡偉明的家人仍不清楚，他們三人是否會被追究刑事責任，而其他受騙儲戶則仍在繼續未索回存款而努力。

一名受騙儲戶說：「這是我們全家的血汗錢，我們絕不會放棄。」

（路透社）

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