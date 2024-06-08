香江風情／港美食新氣象 台、日展拳腳

端午將至，香港人又講飲講食，看來看去講大灣區的，都在想小連假又「北上」。這時回頭，發現香港飲食界也有了新動向，既有新派粵菜餐廳，入圍「世界五十最佳餐廳」，又有來自台灣、日本等地的過江龍，再到香港展拳腳。

所謂「世界五十最佳餐廳」，是由一個專家小組評出，其評比和公布算是全球飲食界的盛事。今次香港入圍兩間餐廳，都算是新派粵菜，他們不僅入圍「五十佳」，排名還都在前卅之列，直接反應是香港飲食界頽風一掃，香港旅遊發展局更是興奮，說這是香港繼曼谷與東京後，成為最多躋身「五十佳」餐廳的亞洲城市，將運用香港「美食之都」優勢吸引人客。

香港人不大熟悉入圍「五十佳」的兩家餐廳，因其都算新餐廳。其中今次不僅入圍，還排到第廿位的新派粵菜「Wing 永」，是星級主廚鄭永麒的新試驗品，餐廳僅開業一年，二○二二年就躋身「亞洲五十最佳餐廳」榜單第卅四，實在不易。

這間餐廳說來話長，只講三點，一是香港餐廳中講哲學這是第一家，這哲學就是「不設限」，破格創新，才獨一無二；二是只有兩套菜單，包括嘗味菜單、珍饌嘗味菜單，要吃就得聽安排，隨便舉兩道菜名：「蔥燒婆參春捲」、「香辣生蠔佐皮蛋」；最後看埋單，一客港幣二九八○，另收一成服務費，以及每人港幣八十八元再加一成茗茶費用。

再看「大班樓」，據說曾進到第廿四位，去年是第五十位，今年一舉排到了廿六位。這間餐廳的特色，老闆說是粵菜清淡雅致，講求吃出原味。但要說獨特，是其用香港新界本地雞、本地豬，飼料獨特、每天活宰；再加上用香港老舊醬園、傳統方法出產的一級頭抽等。更自設新界小農場，自種有機菜，自己生曬臘肉和醃漬。

「大班樓」的餐單保留足夠選擇，是提前三天聯絡客人預訂，餐牌上沒有魚翅、海參、燕窩，隨便列舉一二，頭盤「凍滷水花椒小吊桶釀土魷」、主菜「大班樓酸辣甜蒜牛四味」、飯「薑絲肥牛潤腸窩蛋煲仔飯」。未知一套訂下來價錢，只聽說相當「抵食」即便宜划算，但訂位不易。

最後簡單說說過江龍又來了，可能「一雞死一雞鳴」，香港餐廳倒閉太多，租金便宜了。一大堆火鍋店跑來，打頭陣的是台灣店，包括吃到飽的「山見台式火鍋」等，另一是東京超人氣一人火鍋專門店「LE-TA-SU」。