聽新聞
test
0:00 / 0:00

香江風情／港美食新氣象 台、日展拳腳

聯合報／ 香港特派員李春

端午將至，香港人又講飲講食，看來看去講大灣區的，都在想小連假又「北上」。這時回頭，發現香港飲食界也有了新動向，既有新派粵菜餐廳，入圍「世界五十最佳餐廳」，又有來自台灣、日本等地的過江龍，再到香港展拳腳。

所謂「世界五十最佳餐廳」，是由一個專家小組評出，其評比和公布算是全球飲食界的盛事。今次香港入圍兩間餐廳，都算是新派粵菜，他們不僅入圍「五十佳」，排名還都在前卅之列，直接反應是香港飲食界頽風一掃，香港旅遊發展局更是興奮，說這是香港繼曼谷與東京後，成為最多躋身「五十佳」餐廳的亞洲城市，將運用香港「美食之都」優勢吸引人客。

香港人不大熟悉入圍「五十佳」的兩家餐廳，因其都算新餐廳。其中今次不僅入圍，還排到第廿位的新派粵菜「Wing 永」，是星級主廚鄭永麒的新試驗品，餐廳僅開業一年，二○二二年就躋身「亞洲五十最佳餐廳」榜單第卅四，實在不易。

這間餐廳說來話長，只講三點，一是香港餐廳中講哲學這是第一家，這哲學就是「不設限」，破格創新，才獨一無二；二是只有兩套菜單，包括嘗味菜單、珍饌嘗味菜單，要吃就得聽安排，隨便舉兩道菜名：「蔥燒婆參春捲」、「香辣生蠔佐皮蛋」；最後看埋單，一客港幣二九八○，另收一成服務費，以及每人港幣八十八元再加一成茗茶費用。

再看「大班樓」，據說曾進到第廿四位，去年是第五十位，今年一舉排到了廿六位。這間餐廳的特色，老闆說是粵菜清淡雅致，講求吃出原味。但要說獨特，是其用香港新界本地雞、本地豬，飼料獨特、每天活宰；再加上用香港老舊醬園、傳統方法出產的一級頭抽等。更自設新界小農場，自種有機菜，自己生曬臘肉和醃漬。

「大班樓」的餐單保留足夠選擇，是提前三天聯絡客人預訂，餐牌上沒有魚翅、海參、燕窩，隨便列舉一二，頭盤「凍滷水花椒小吊桶釀土魷」、主菜「大班樓酸辣甜蒜牛四味」、飯「薑絲肥牛潤腸窩蛋煲仔飯」。未知一套訂下來價錢，只聽說相當「抵食」即便宜划算，但訂位不易。

最後簡單說說過江龍又來了，可能「一雞死一雞鳴」，香港餐廳倒閉太多，租金便宜了。一大堆火鍋店跑來，打頭陣的是台灣店，包括吃到飽的「山見台式火鍋」等，另一是東京超人氣一人火鍋專門店「LE-TA-SU」。

餐廳 香港

延伸閱讀

香港人的「30+5」…在德港人發起燭光集會活動 紀念六四民運35周年

6月香港吃喝潮玩5大精彩活動！LINE FRIENDS驚喜加碼端午龍舟賽、無人機+海上煙火表演

根本泰版馮迪索！花美男Mew快閃香港相挺萬寶龍快閃店

奇異博士、E神也愛吃！香港6間「人氣大排檔」高CP值又美味

相關新聞

陸登革熱已跨過長江逼向黃河 恐擴散至中國北方

隨著全球氣候暖化，登革熱疫情有逐漸北移趨勢。專家指出，大陸登革熱已跨過長江、逼向黃河。

香江風情／港美食新氣象 台、日展拳腳

端午將至，香港人又講飲講食，看來看去講大灣區的，都在想小連假又「北上」。這時回頭，發現香港飲食界也有了新動向，既有新派粵...

陸高考作文題目 搭上AI熱潮

大陸今年高考昨日登場，備受關注的高考作文題目也出爐。六套試卷分別涉及人工智能、「嫦娥四號」等科技議題，以及對「被定義」和...

新繫法? 山東聊城共青團紅領巾變披肩 網怒：日文化入侵

山東聊城共青團帳號近日發布一段介紹中國少先隊佩戴紅領巾視頻引發爭議。不同於傳統打三折後再繫上方式，視頻中的紅領巾變成了「...

港鐵30歲醫師下體貼震蛋非禮女子 上訴失敗判即時入獄

香港30歲男醫師李永熙前年涉嫌把震蛋貼在下體，在港鐵車廂內三度挨近女子臀部被判非禮罪成，入獄兩周獲保釋。他5日提出上訴，...

參選港姐全球最後招募 報名人數比去年多3成

應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、友誼小姐姜依宁，6日聯同郭珮文、邢慧敏、何沛珈、王菲、古佩玲及胡美貽等，出席《2024香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。