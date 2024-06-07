台灣攝影師南京參展被拘留 短期內不考慮再到中國

台灣攝影師林家夯5月31日攜LGBT攝影作品參加「南京藝術書展」，結果被當地公安帶走，並以涉嫌販賣淫穢圖像拘留。他返台後公布自己的遭遇，並表示短期內不會考慮再到中國工作或旅遊。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，林家夯是LGBT人士，近年加入台灣網路電視台的男同志戀愛實境秀，並出版了數本有關男同志情慾及生活的寫真書。近幾年，他陸續報名歐美、深圳及廣州的書展，宣傳銷售自己的攝影書。

林家夯這兩天在社群媒體Threads上回顧這次在中國大陸參展後被行政拘留的經歷，並在文末表示「現在踏上台灣土地覺得好幸運我生在這裡」。

林家夯說，自己透過網上報名南京藝術書展，報名時會提交要賣的書，內容預覽，概念和價格，4月通知錄取，付了攤位費。

他在5月31日下午1時到南京會場，才開始擺攤不到30分鐘，就有7、8個人過來，開始每頁拍他的書，之後他們叫了公安來把他帶走，「我說沒有主辦方的人我不會跟你走」。

他們先帶林家夯到飯店再翻查一次，之後連同主辦方帶到派出所，在那裡等幾個小時，之後被載到公安局，說是依法行政拘留24小時，涉及傳播淫穢圖像。

林家夯說，他被沒收手機並要求留下密碼，被銬上手銬，還被全身脫光檢查，然後拍了犯人照，蓋手印和抽血，並唸了一段詐騙電話的文字，然後開始做筆錄。

林家夯說，這已經是他第6次被不同人問話，從頭開始交代怎麼入境，怎麼拿這些書，然後為什麼要拍這些照片，為什麼要參加這個書展，還有性取向，家庭等私密問題。然後又被關回玻璃屋的房間，裡面有很多的人，有很嚴重的尿和屎味，大概夜間12時被放出來，他攤位的東西全部都被沒收。

林家夯說，原本以為會在裡面24小時，然後被轉送監獄至少7天。但他們說他的東西沒有很多。

他寫道：「出來後真的精疲力盡害怕到不行，一直很害怕出不了中國。很感謝主辦方一路幫忙著我，朋友也請認識的人幫忙，在外面等我，出來第一時間出來就看見他們，當下真的快哭。現在踏上台灣土地覺得好幸運我生在這裡。」

林家夯說，回到台北後，自己才敢再打開手機，並在社交媒體上分享自身遭遇。

根據BBC中文網，林家夯表示，短期內不會考慮再到中國工作或旅遊。

陸委會發言人梁文傑昨天在例行記者會表示，台北有注意到此事並正在查證中。

據報導，林家夯提到，雖然自己出版的攝影作品尺度大，記錄性少數（LGBT）民眾的生活點滴，但每回到這些書展都是透過正式報名，經主辦方審核通過之後才會前去推廣自己的書籍。

他說：「過去有被提醒過，可能會有展覽場地請來的人員來看看，但文宣部的人來查看，我是第一次遇到。當天許多出版商的攤位書籍都被沒收，但我應該是唯一被帶到派出所的。」