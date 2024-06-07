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香港3人涉嫌侮辱國歌 足球場上被捕

中央社／ 香港7日電
香港3人涉嫌侮辱國歌遭逮捕。示意圖／ingimage
香港3人涉嫌侮辱國歌遭逮捕。示意圖／ingimage

香港3名市民涉嫌侮辱中華人民共和國國歌，昨天在足球場上被警方帶走並拘捕。

世界盃亞洲區外圍賽昨晚在香港大球場舉行，由香港對伊朗，在比賽前，球場上按照慣例播放中國國歌。

警方表示，在球場播放國歌時，3名被捕者全程背向球場或沒有站立，涉嫌違反國歌條例，其後被帶離球場並被拘捕。

目前案件由重案組調查，3人全部獲准保釋候查，將於下月初向警方報到。

2014年香港爆發「占中」運動之後，本地開始掀起一股「反中」情緒，期間每逢有國際足球比賽時，球場上都會有大批球迷向中國國歌喝倒采。

2020年6月，國歌條例生效，它訂定的罪行主要涉及不當使用「國歌」，或公開、故意、意圖侮辱「國歌」的行為。大致而言，有侮辱「國歌」行為者，可罰款港幣5萬元或監禁3年。

香港主權轉移後，部分中國全國性法律被納入基本法附件三，由港府公布實施或立法實施，當中包括中華人民共和國的「國旗法」和「國歌法」，其中「國旗法」早已立法實施。

國旗 國歌 香港

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