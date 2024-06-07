拚無菸城市 港府「控菸10條」祭重罰

香港公布短期措施的「控菸十條」， 包括全面禁止電子菸等另類吸菸產品及加味菸、提高違例吸菸罰款到三千港元、售賣未完稅香菸要罰款二百萬港元，年底將修例建議提交立法會，港府希望長遠「無菸香港」。

香港政府昨天公布控菸策略公眾諮詢結果，以及新訂出的短、中、長期措施，短期會推出十項措施，包括全面禁止另類吸菸產品，禁止向未成人年人士提供菸草產品，禁止排隊時吸菸，擴闊吸菸禁區至幼兒中心、學校、安老院、公營醫療設施的出入口指定範圍等，亦提出將違例吸菸的定額罰款增至三千港元。

其餘短期措施還包括引入完稅菸標籤制度，建設系統識別未完稅及已完稅香菸產品；若菸草產品價錢低於已完稅產品，零售方有責任證明產品已完稅。當局還建議，提高售賣未完稅香菸的罰則至罰款二百萬港元及監禁七年，並列入「有組織及嚴重罪行條例」。醫衛局亦稱會持續檢視菸草稅、禁止薄荷菸或水果菸等加味菸、實施全菸害警示包裝，及加強戒菸服務及宣傳教育。

港府醫務衛生局長盧寵茂稱，每兩個長期吸菸者當中，有一人提早死亡，公眾諮詢結果顯示，超過九成受訪者支持進一步降低吸菸率，政府以多管齊下的原則，推動控菸工作，吸菸比率持續下降，目標在二○二五年吸菸率降到百分之七點八。

盧寵茂表示，港府目標今年年底向立法會提交修例建議，並將在實施後檢討措施成效，預計二○二六年考慮中期措施，包括禁止邊行邊吸煙，長遠則達成無菸城市的目標。