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港府再推控菸措施 目標達致「無菸香港」

中央社／ 香港6日電

香港當局今天公布多項短期控制市民吸菸的措施，包括擴大禁菸區，目標是達致「無菸香港」。

醫務衛生局局長盧寵茂下午聯同其他相關部門官員召開記者會，公布當局今年內將會推出10項短期控菸措施，以及中、長期方向，最終令香港成為無菸城市。

他說，政府此舉是為了市民健康著想及減少醫療支出。

據其公布，港府今年內計畫推出的短期控菸措施包括市民在公眾地方排隊時不能吸菸，比如在公車站、醫療設施及遊樂場等排隊。

當局也計畫加大市民違規吸菸的罰款；加大打擊非法走私香菸的活動，從源頭管制數量；嚴格禁止商店向未成年人出售香菸等。

據公布，目前香港有57萬菸民，其中女性占8萬。

上世紀80年代初，港府開始管制吸菸人數，於1982年首先立法訂定一些禁制措施，1983年率先劃定禁菸區，以及2001年成立專門管制吸菸問題的控菸辦公室。

在2001年以後，政府多次加徵菸稅。

盧寵茂在記者會上說，政府過去的做法很有成效，當前吸菸市民所占人口比率，已自80年代的23.2%下降至去年的9.1%。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

禁菸 記者會 香港

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