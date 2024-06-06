香港大學管理層又現矛盾 外界霧裡看花

被譽為香港最高學府的香港大學，其管理層近日又現矛盾，校長張翔表示對多名暫任副校長的委任不知情；對於這起爭議，外界卻是霧裡看花，官方教育局正在了解事件中。

香港大學歷史悠久，在本地學界首屈一指，在英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds（QS）最新發布的2025年世界大學排名中，港大由上年第26名上升至17名，是本地唯一進入全球20大的大學。

不過，港大管理層近年卻持續出現問題，繼去年底有人以匿名電郵告密，指張翔「管理不當」之後，最近幾天，校內又因暫任副校長的委任爆發爭議。

事情起源上週港大校務委員會通過最新的副校長人選安排，有5人獲委任為副校長級別，但全屬暫任安排。

但張翔昨天致函師生及校友，除了回應港大在QS的最新排名之餘，指校委會委任暫任副校長的安排，違反由校長提交人選的既定程序，並說「所有暫任副校長的人選建議均非由我提出，事前也沒有諮詢我的意見，大學管理層對此一無所知」。

他表示，這次做法動搖了港大學術自主的百年基石，不利港大和香港的穩定與發展，而大學發展離不開安定的環境，需要「尋求解決之道，捍衛大學的尊嚴」。

星島日報今天報導，有消息指張翔和校委會主席王沛詩就大學管治意見相左，關係不和，這次風波被視為兩人再次「鬥法」。

對於這起事件的發生，身兼港大校監的行政長官李家超也似乎不太了解內情，他昨天被記者詢問有關問時說，只是從媒體的報導中留意到港大的「內部事務」，已責成教育局了解事件並向他匯報，然後討論如何跟進。

對於港大這起最新爭端，廣大港人迄今也只是霧裡看花，不明所以，只能等待校方或官方的公布，但港大作為香港最高學府，港人對其還是有所關注和期待。

在此事之前，港大去年底也曾出現另一場風波，當時有人以匿名電郵告密，指張翔「管理不當」，部分指控包括未經招標購買汽車、指明聘用的醫學院院長須具備「美國高等院校經驗」，以及不當處理捐款等。

張翔其後提出反駁，批評有造謠者蓄意扭曲事實，嚴重誹謗，但事件受到社會極大關注和熱議。

去年10月，港大校委會宣布成立專責小組進行調查。今年4月，校委會宣布，根據調查小組可掌握的證據，不足以確立「吹哨者」電郵中對校長行為不當的指控，事件告一段落。

但港大在恢復平靜不足兩個月之後，波瀾再起。