今年秋季學期開始 復旦大學推100門AI課程

從今年秋季學期開始，復旦大學將在2024—2025學年推出至少100門AI領域課程。

中新社報導，據悉，學校成立AI課程建設國際戰略諮詢委員會、校內專家工作體系，對標史丹佛、卡內基梅隆和麻省理工三所大學，研究國際AI教育基本情況，進行系統設計，形成AI-BEST課程體系。

在復旦大學方面看來，垂域創新與緊跟大模型並重是目前AI發展路徑。

復旦大學AI大課將打造的AI-BEST課程體系包括：AI通識基礎課程（簡稱AI-B）、 AI專業核心課程（簡稱AI-E）、AI學科進階課程（簡稱AI-S）和AI垂域應用課程（簡稱AI-T）。

其中，AI-E課程，重點打造人工智慧領域專業課，面向修讀AI學位的學生，培養AI領域頂尖創新人才。AI-S課程，是各學科生長出來的與AI相關的知識體系。AI-T課程，是垂域應用，沉浸在產業和科研的AI應用場景之中，直接面對產業和科研問題。

復旦大學披露，校方將引入海外校外資源，以暑期學校、短期強化課程等方式，聘請海內外優秀科學家和企業卓越工程師擔任課程首席專家，將最前沿的學術和產業成果納入課程，打造具有前沿性、創新性和挑戰性的國際一流課程。

據瞭解，AI課程將面向復旦大學全體學生開放。復旦大學人工智慧微專業（學程）還將根據課程容量，以跨校選修方式向上海高等院校開放，完成修讀的學員將獲得復旦大學「AI+」微專業（學程）證書。