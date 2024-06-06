漳州「涉台勞動爭議調解中心」揭牌

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

福建漳州市涉台勞動爭議調解中心4日在福建省漳州台商投資區揭牌成立。這是漳州市首家專門解決涉台勞動爭議的調解機構。

中新社報導，漳州市人力資源和社會保障局局長許建華表示，調解中心的成立將有效回應台胞台企訴求，全面平等維護台胞台企合法勞動保障權益。

據介紹，調解中心將為涉台案件當事人提供一體化運作、一站式受理、一條龍調處、一籃子化解的仲裁法律服務。

揭牌儀式上，漳州還向該調解中心的調解員頒發聘書，多方協同推動台胞台企勞動爭議化解。 　　

一直深耕調解領域的台胞紀千媚登陸20多年，當過陪審員、調解員，接觸過調解仲裁。她認為，調解中心的設立能為勞資雙方降低糾紛提供很大幫助，在糾紛還未走到訴訟前就先做完調解。

截至目前，漳州台商投資區台資企業累計投資總額已超過65億美元，是大陸台資企業最活躍的區域之一。

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