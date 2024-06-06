閩推台人醫保 代辦健保核退

福建持續推動兩岸融合發展。福建省醫療保障局近日發布「關於促進兩岸融合發展做好台胞醫療保障相關工作的通知」，福建將對當地台胞和台灣學生參加該省基本醫療保險，實行與大陸民眾一視同仁的參保政策。

前述「通知」就落實在閩台胞一視同仁參加基本醫保、實現台灣居民居住證醫保應用同等便利、代辦台胞返台核退報銷台灣健保醫療費用、支持在閩台資醫療機構納入醫保定點、優化在閩台胞醫保管理服務等五方面工作提出多項新措施。

主要包括：在閩台胞可持台灣居民居住證、台灣居民來往大陸通行證辦理基本醫療保險參保手續，並以此作為開立參保證卡（醫保碼）的必要識別證件。

福建還將推廣設立台胞服務中心，為台胞返台核退報銷台灣健保醫療費用提供「一站式」代辦服務。健全完善台胞醫保／健保線上服務平台，實現大陸基本醫保業務和代辦台灣健保醫療費用核退報銷線上線下通辦。

對在閩台資醫療機構實行與福建醫療機構統一的醫保定點管理，「一視同仁、平等對待」。納入大陸醫保定點協議管理的台資醫療機構在醫保服務、費用結算、支付標準等方面，執行與所在統籌區同級別同類別定點醫療機構相同的醫保政策。

通知還提出，福建將設立台企台胞醫保服務專窗，提供更加優質便捷的醫保服務。

另，漳州台商投資區四日舉行涉台勞動爭議調解中心揭牌儀式。漳州市人力資源和社會保障局長許建華表示，該中心的成立是推動漳台教育、醫療、文化、經貿、産業「五大板塊」融合發展的有益探索；是踐行「兩岸一家親」理念，深入服務台商台企的重要實踐。