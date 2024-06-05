大陸氣象局推科技現代化 建構中國特色氣象服務體系

大陸近年受極端氣候影響，區域性極端強降雨、大範圍極端高溫熱浪、持續性極端驟旱、高影響極端寒潮等事件發生頻率增加。大陸氣象局5月中發布《關於加快推進氣象社會服務現代化的意見》，旨在推進氣象科技能力現代化和社會服務現代化，讓氣象更好地成為防災減災的先決條件。

大陸氣象局新聞發言人、應急減災與公共服務司司長王亞偉5日在記者會說明，推出《關於加快推進氣象社會服務現代化的意見》主要考慮三點：將氣象發展放在中國式現代化的大局中謀劃推進；堅持面向國家重大戰略、人民生產生活和世界科技前沿；建構效率突出的中國特色氣象服務體系。

針對《意見》中提到要「高效率支撐新質生產力發展」，王亞偉回應，該內容呼應大陸國家主席習近平提出的「發展新質生產力」，未來將朝兩方向發展。

其一是加快推進「氣象+」、「氣象x」的新模式，推動氣象服務供給側在糧食安全和鄉村振興等領域的結構性改革，或是與服務金融結合，強化農業保險、巨災保險、商業保險氣象服務；以及面向近年火熱發展的低空經濟、商業航天、智慧互聯新能源汽車等產業，挖掘新的服務增長點。

其二是「培育」，加快推進氣象科技能力現代化，實現氣象科技自立自強，布局人工智慧、量子技術氣象應用等領域，打造地球系統數值預報模式、重大氣象裝備等核心技術，並培養創新型氣象人才培養，推動氣象科普教育納入國民素質教育。

此外，大陸氣象局副局長熊紹員此前表示，《意見》還要錨定全球服務，以北京「世界氣象中心」和風雲氣象衛星為基礎，加強國際防災減災應急響應、氣候變化影響與風險評估等全球／區域服務能力。展開全球旅遊氣象、海外供應鏈安全等氣象服務。凝練全民早期預警中國理念，推廣中國方案。