山西沁縣政協主席疑涉拆遷糾紛 遭當街捅刀身亡
中國山西省沁縣政協主席郭建宇3日早上遭人當街持刀行刺後不治死亡，目擊者指「下手非常重」，兇手當晚即被逮捕。據報導，郭建宇被殺可能與多年前擔任鄉鎮領導期間，與兇手間涉及的拆遷糾紛有關。
綜合中國媒體報導，沁縣公安局今天通報，3日早上7時左右，該縣一個住宅區發生「重大刑事案件」，現年59歲男子安耀紅持刀殺害58歲的郭建宇，導致郭建宇死亡。
據通報，當晚7時45分，安耀紅在沁縣郭村鎮與沁源縣交口鎮交界處被捕，並被採取刑事強制措施，全案正在進一步偵辦中。
根據包括社區居民在內的兩名目擊者表示，安耀紅對郭建宇「下手非常重」，且「主觀惡意非常明顯」，並在作案後快速逃離現場。而案發現場「鮮血淋漓，非常慘烈」，郭建宇的傷勢非常嚴重。
鑑於縣級政協主席被殺害身亡，當地警方將全案列為「重大刑事案件」，且一度懸賞人民幣3萬至5萬元捉拿安耀紅到案，並發布協查通報。
根據報導，郭建宇與安耀紅兩人都是沁縣定昌鎮人，而郭建宇被殺害可能與多年前的一件拆遷糾紛有關。當時，郭建宇擔任鄉鎮領導，疑因拆遷問題與安耀紅產生積怨。目前警方已展開調查，具體原因還有待官方進一步通報。
公開資料顯示，郭建宇1966年10月生，中共中央黨校行政管理專業本科畢業，1986年9月參加工作，1992年10月加入中共。2006年4月至2011年5月擔任定昌鎮長及鎮委書記，隨後升任沁縣政協主席，今年4月10日曾主持沁縣政協會議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言