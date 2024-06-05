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1961年以來最高 中國今年5月平均氣溫17.7度

中央社／ 台北5日電

中國氣象局今天召開記者會，指出5月期間全中國平均氣溫為攝氏17.7度，較常年的5月偏高1.2度，也是1961年以來歷史同期最高。

根據中國官媒央視新聞消息，除了中國東北、華南及西南等地氣溫偏低以外，中國大部地區氣溫接近常年同期或偏高，其中華北西部、華東北部、華中中部和北部、內蒙古中部和西部、新疆、西藏北部等地偏高攝氏1度至4度，新疆東北部、內蒙古西部等地偏高4度以上。

另外，5月的降水量，中國平均降水量為69.4毫米，接近常年同期的70.4毫米。

5月期間，中國共發生5次區域暴雨過程，均發生在南方。另外，官方預計今年會有6到8個颱風登陸中國。

即將到來的端午節假期，即8至10日，江南中南部、華南、西南地區多降雨天氣，部分地區出現大到暴雨；東北地區、內蒙古東北部多陣雨或雷陣雨天氣。

此外，農業生產已進入忙碌季節。6月上中旬，北方主產區冬小麥將進入集中機收階段，預計大部地區多晴好天氣，利於機械化收割大範圍開展；但局地強降水、大風冰雹等強對流天氣的不利影響，陝西西部、甘肅中東部降水偏多，可能出現階段性陰雨天氣。

內蒙古 氣溫

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