粵來粵有趣 短片大賽從高雄啟動

第六屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽於6月1日，在高雄正式啟動。會上吸引了來自各界的影像創作人、短影音愛好者、大學師生以及來自香港、馬來西亞等海內、外青年出席。

「粵來粵有趣」由台商優市網、GDToday共同主辦。 賽事邀請海內外青年投稿，以創意視角創作短片。台商優市網、賽事主理人郭柏君表示，「賽事構建了一個極具魅力的平台，充滿著競技、交流與文化創意。其中最具特色的是48小時限時挑戰賽，參賽者們將有機會與海內外青年朋友們一起創作、一起交流，賽事中展示自己的才華與創意、並且結交志同道合的朋友，拓展自己的視野和人脈」。

本屆粵來粵有趣初賽以「緣」為主題，首採創作分賽模式，以直屏創意短片、橫屏短影音兩個組別向海內外青年創作人徵集，只要符合主題，即可參與海選投稿，海選將於7月20日截止。

此次啟動儀式，AI虛擬人（林咬咬）首次亮相，歡迎嘉賓入場與介紹賽事，吸引眾人目光，展現科技與影像的結合。在賽事創作上，也邀請本屆影像紀錄組導演、第二屆賽事季軍吳安綺分享經驗與創作想法，藉由分享會讓青年們深入了解賽事。

「從參加粵賽的大學生，到影像公司共同創辦人，不管是想法上或是執行能力技術方面都有所不同。」吳安綺認為，不同背景的一群人從賽事走出來創立公司，擅長不同的領域，也有更多的人脈，能夠接到許多大的資源，一群人可以走得更遠。

「我希望可以透過這一次的活動更了解這個行業，如果真的有機會也想出去見見世面、獲得資源。」實踐大學學生吳玫萱表示，自己對於影音產業相當有興趣，這次啟儀式試著創作短片，她認為以「緣分」為主題，可以延伸出很多故事，對於未來賽事，也很期望可以與海內外參賽者交流，透過作品能了解彼此的理念與想法。

「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽迄今舉辦第六屆，總累積1萬2千餘名海內外視頻創作人與青年參與，累積投稿作品逾5,000件，影響力持續在海內外發酵，也成功孵化多個青年導演團隊、製作公司。