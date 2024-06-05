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京港、滬港高鐵 增跨夜動臥列車

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司4日表示，自6月15日起，北京西、上海與香港紅磡站間原本開行的普速直通車將提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車，實現夕發朝至。

中新社報導，升級後，北京、上海至香港的全程旅行時間將分別由24時31分、19時34分壓縮至12小時34分、11小時14分，京港、滬港間實現夕發朝至，香港與內地間人員往來將更加便利。京港、滬港高鐵動臥列車車票將於6月5日12時起開售。

國鐵集團客運部負責人介紹，北京西至香港西九龍站間開行的高鐵動臥列車經京廣、廣深港高鐵運行，其中，D909次列車自北京西站20時13分開車，次日8時47分抵達香港西九龍站；D910次列車自香港西九龍站18時24分開車，次日6時53分抵達北京西站。 　　

上海虹橋至香港西九龍站間開行的高鐵動臥列車經滬杭、杭深、廣深港高鐵運行，其中，D907次列車自上海虹橋站20時15分開車，次日7時29分抵達香港西九龍站；D908次列車自香港西九龍站19時49分開車，次日6時45分抵達上海虹橋站。

該負責人表示，此次開行高鐵動臥列車通關模式更方便快捷。由原普速直通車始發、終到站「兩地兩檢」通關模式改為高鐵列車統一在香港西九龍站實行「一地兩檢」，通關時間大幅壓縮。

此外，列車通達範圍將更加廣泛。由原普速直通車跨境旅客僅能從北京、上海、香港三個站點出發或到達，改為旅客可在京港、滬港高鐵列車沿線的石家莊、廣州、深圳北、杭州東等多個站點出發或到達。

同時，列車開行日期也將優化調整。由原普速直通車的隔日開行改為高鐵動臥列車的周五、周六、周日、周一開行模式，每周開行數量由原普速直通車的14列增至高鐵動臥列車的16列，為旅客周末跨境往返提供便利。

香港 高鐵

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