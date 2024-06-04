快訊

唐治平二度失聯…警方曝他赴警局問1事後不見人影 沒領相驗證明書、沒去地檢署

引發軍隊基層騷動…北韓遭爆90名軍人命喪船難 外媒曝內幕：加劇兩韓緊張

4月中國百日咳年增83倍 前4月累計逾15萬例

中央社／ 北京4日電

今年以來中國百日咳病例數加速上升，其中4月感染數較去年同期暴增83倍，達9萬多例，死亡7例；今年前4月累計逾15萬例。

財新網微博3日引述中國國家疾控局數據報導，4月中國的百日咳發病數突破9萬例，超過今年前3月的累計發病數，相比去年同期的1074例更暴增近83倍。

報導表示，今年以來中國百日咳病例上升加速，前4月累計發病數超過15萬例；今年1至3月全國每月報告百日咳發病數分別是1萬5275例、1萬7105例及2萬7078例，累計發病數約6萬，死亡13例；4月更倍數成長，達9萬1272例，其中死亡7例。

另據北京日報網近日披露，中國國家疾控局、國家衛健委近日聯合發布「百日咳防控方案（2024年版）」，提出將百日咳納入中國急性呼吸道傳染病哨點監測範圍。

根據方案，學生和教職員工確診百日咳後，在有效抗菌藥物治療5天後才可返校、返崗（返回工作）；若發生聚集性疫情，當地疾控部門要展開疫情形勢動態評估，連續21天無新發病例，可判定聚集性疫情結束。

報導說，「百日咳防控方案（2024年版）」是中國首版專門針對百日咳的防控方案。中國國家疾控局表示，百日咳防控工作應堅持「預防為主、防治結合、精準防控、快速處置」原則，針對「防感染、降重症、減死亡」的工作要求，透過採取多種有效措施，堅決遏制百日咳疫情擴散蔓延趨勢，最大限度降低重症、死亡風險。

北京 疫情

延伸閱讀

信邦營收／5月28.25億元 較4月成長0.17%

度過腸病毒高峰期 就診人數升但無新增重症案例

三大政府退休基金 4月虧429億

台鐵歡慶鐵路節 花蓮地震後旅次數4月低點漸回升

相關新聞

湖北警搏鬥中15刀亡 網：怎不開槍？ 警方：現場狹窄怕誤傷

湖北武漢50歲民警邱建軍在處理持刀滋事案件時，身中15刀犧牲，留下孤兒寡母。網友不解為何在危機時刻不拔槍射擊，「平安湖北...

浙江尋根之旅 72名台灣大陳島後代回鄉

1950年代，有約1.5萬名浙江大陳島居民遷台，發展至今已近15萬人，為幫助在台大陳後代尋根，促進兩岸交流，近日浙江邀請...

「特步」小公主、「七匹狼」二公子完婚 網：有錢人終成眷屬

體育品牌「特步」小公主丁佳敏，與服裝品牌「七匹狼」二公子周力源1日舉行婚禮。兩人的結合象徵豪門聯姻，青梅竹馬相戀多年的故...

撞死6人哈爾濱鐵路部門稱「刮碰」 引發陸網友不滿

大陸哈爾濱4日下午發生貨運列車撞鐵路施工人員事故，負責該路段的中國鐵路哈爾濱局集團有限公司佳木斯車務段的官方微博公告稱，...

港公務員3年前起工作量增…薪水僅調漲3%低於預期 港府給理由

香港公務員事務局局長楊何蓓茵4日上午宣布，香港行政會議決定統一為高、中、低級所有公務員加薪3%，追溯至今年4月1日生效。...

記憶與遺忘的爭鬥：六四天安門事件35周年

2024年6月4日是中國六四天安門事件的35周年。中國在天安門附近加強戒備、限制交通，經過35年，六四至今仍是中國不能提及的敏感詞彙。本篇文章精選《轉角國際》製作過的六四天安門相關專文，與讀者一同見證「六四」這個記憶與遺忘的爭鬥。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。