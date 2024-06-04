4月中國百日咳年增83倍 前4月累計逾15萬例

今年以來中國百日咳病例數加速上升，其中4月感染數較去年同期暴增83倍，達9萬多例，死亡7例；今年前4月累計逾15萬例。

財新網微博3日引述中國國家疾控局數據報導，4月中國的百日咳發病數突破9萬例，超過今年前3月的累計發病數，相比去年同期的1074例更暴增近83倍。

報導表示，今年以來中國百日咳病例上升加速，前4月累計發病數超過15萬例；今年1至3月全國每月報告百日咳發病數分別是1萬5275例、1萬7105例及2萬7078例，累計發病數約6萬，死亡13例；4月更倍數成長，達9萬1272例，其中死亡7例。

另據北京日報網近日披露，中國國家疾控局、國家衛健委近日聯合發布「百日咳防控方案（2024年版）」，提出將百日咳納入中國急性呼吸道傳染病哨點監測範圍。

根據方案，學生和教職員工確診百日咳後，在有效抗菌藥物治療5天後才可返校、返崗（返回工作）；若發生聚集性疫情，當地疾控部門要展開疫情形勢動態評估，連續21天無新發病例，可判定聚集性疫情結束。

報導說，「百日咳防控方案（2024年版）」是中國首版專門針對百日咳的防控方案。中國國家疾控局表示，百日咳防控工作應堅持「預防為主、防治結合、精準防控、快速處置」原則，針對「防感染、降重症、減死亡」的工作要求，透過採取多種有效措施，堅決遏制百日咳疫情擴散蔓延趨勢，最大限度降低重症、死亡風險。