浙江尋根之旅 72名台灣大陳島後代回鄉

1950年代，有約1.5萬名浙江大陳島居民遷台，發展至今已近15萬人，為幫助在台大陳後代尋根，促進兩岸交流，近日浙江邀請72名名台胞登陸，走訪大陳島的思歸亭、甲午岩、墾荒紀念碑、兩岸大陳鄉情主題館等地。

2024兩岸大陳鄉情交流活動以「兩岸一家親 血脈心連心」為主題，於6月1日至4日在浙江省台州市椒江區大陳島舉行，其中，有72名台胞於1至4日，走訪當地思歸亭、甲午岩、墾荒紀念碑、兩岸大陳鄉情主題館等地，踏上了尋根之旅。

據中新社報導，來自台灣的蔣女士回憶，小時候媽媽常做大陳年糕給她吃，Q彈的年糕搭配紅蘿蔔絲、高麗菜、香菇、肉絲、蝦子等，再和打散的煎蛋一起炒，在台灣的大陳人非常愛吃。

另一位徐女士拿著自拍棒記錄沿途風光，表示大陳島午岩觀景台的方向正對著台灣基隆，兩岸的海島風光都很美，但又有各自的特色。

該活動自2015年首次舉辦以來，邀請人數逐年成長，據浙台微訊，今年的活動延續了往年的參訪交流，還與民俗、青年、文化等方面交流活動結合，期盼能為深化兩岸融合發展產生新的正面作用。