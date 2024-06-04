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浙江尋根之旅 72名台灣大陳島後代回鄉

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
在台大陳島後代，在大陳島參訪中，於當地思歸亭下合影。圖／取自浙台微訊
在台大陳島後代，在大陳島參訪中，於當地思歸亭下合影。圖／取自浙台微訊

1950年代，有約1.5萬名浙江大陳島居民遷台，發展至今已近15萬人，為幫助在台大陳後代尋根，促進兩岸交流，近日浙江邀請72名名台胞登陸，走訪大陳島的思歸亭、甲午岩、墾荒紀念碑、兩岸大陳鄉情主題館等地。

2024兩岸大陳鄉情交流活動以「兩岸一家親 血脈心連心」為主題，於6月1日至4日在浙江省台州市椒江區大陳島舉行，其中，有72名台胞於1至4日，走訪當地思歸亭、甲午岩、墾荒紀念碑、兩岸大陳鄉情主題館等地，踏上了尋根之旅。

據中新社報導，來自台灣的蔣女士回憶，小時候媽媽常做大陳年糕給她吃，Q彈的年糕搭配紅蘿蔔絲、高麗菜、香菇、肉絲、蝦子等，再和打散的煎蛋一起炒，在台灣的大陳人非常愛吃。

另一位徐女士拿著自拍棒記錄沿途風光，表示大陳島午岩觀景台的方向正對著台灣基隆，兩岸的海島風光都很美，但又有各自的特色。

該活動自2015年首次舉辦以來，邀請人數逐年成長，據浙台微訊，今年的活動延續了往年的參訪交流，還與民俗、青年、文化等方面交流活動結合，期盼能為深化兩岸融合發展產生新的正面作用。

值得注意的是，在活動啟動儀式上，椒江區台胞台屬聯誼會還向台灣花蓮鄉親災後重建捐贈了一批健身器材，以表達關切之情。

近日，有72名在台灣的大陳後代，登陸大陳島，踏上尋根之旅。圖／取自浙台微訊
近日，有72名在台灣的大陳後代，登陸大陳島，踏上尋根之旅。圖／取自浙台微訊

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