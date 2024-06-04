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港公務員3年前起工作量增…薪水僅調漲3%低於預期 港府給理由

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港公務員事務局局長楊何蓓茵4日上午宣布，香港行政會議決定統一為高、中、低級所有公務員加薪3%。圖為中區警署外牆張貼有「全民國家安全教育日」巨幅宣傳品。中新社
香港公務員事務局局長楊何蓓茵4日上午宣布，香港行政會議決定統一為高、中、低級所有公務員加薪3%。圖為中區警署外牆張貼有「全民國家安全教育日」巨幅宣傳品。中新社

香港公務員事務局局長楊何蓓茵4日上午宣布，香港行政會議決定統一為高、中、低級所有公務員加薪3%，追溯至今年4月1日生效。而該幅度比先前公布的調薪指標還低。

香港薪酬趨勢調查委員會在5月16日公布的2024年薪酬趨勢調查初步結果，扣減遞增薪額之後，高、中、低級公務員薪酬趨勢淨指標分別是4.01%、4.32%及5.47%。

會做如此決定，楊何蓓茵稱，香港行政會議是在充分考慮香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、薪酬趨勢正指標、職方對於薪酬調整的要求和公務員士氣。

楊何蓓茵表示，5日將與四個公務員中央評議會的職方會面，聽取他們對該方案的回應，而行政會議將決定最終的調整方案，並爭取立法會休會前提交財委會審議。

對於本次加薪幅度低是否影響公務員流失，楊何蓓茵稱，方案考慮政府整體財政狀況，也考慮經濟增長、生活費上漲等因素，增加工資是對他們過去盡心竭力工作的肯定，因此有關調整決定較為適合。

楊何蓓茵指出，目前香港公務員空缺率約10%，政府在過去一年嚴格控制編制增長之下，從2021年3月至今，政府工作量增加，但公務員整體增長為零、甚至負增長。

香港公務員編制為19萬2,000人，但公務員事務局提交立法會的文件顯示，截至去年11月底，公務員空缺數目增至1萬9,744人，即公務員實際人數約17萬2,000人，空缺率為10.3%。港府證實，香港公務員空缺已大增至近2萬人，空缺最多前三個部門依次是香港警務處、食環署、教育局。

公務員 立法會 薪水 香港

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