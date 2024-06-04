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往返需20天！山東濟寧到拉薩的「鐵臀大巴」爆紅

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期從山東濟寧到拉薩的專線旅遊大巴車路線全程6,800多公里，往返耗時20天。因遊客需要久坐在車上，因此網友戲稱這趟專線為「鐵臀（大陸稱腚）大巴」。圖／取自齊魯晚報
近期從山東濟寧到拉薩的專線旅遊大巴車路線全程6,800多公里，往返耗時20天。因遊客需要久坐在車上，因此網友戲稱這趟專線為「鐵臀（大陸稱腚）大巴」。圖／取自齊魯晚報

綜合九派新聞、齊魯晚報報導，近期從山東濟寧到拉薩的專線旅遊大巴車在大陸爆紅。這條旅遊路線全程6,800多公里，往返耗時20天。因遊客需要長時間坐在車上，因此網友戲稱這趟專線為「鐵臀（大陸稱腚）大巴」。但有陸媒分析稱，該模式能走多遠仍存疑。

據了解，該專線途經西安、成都、318國道，再從拉薩返回。行程約20天，全程包吃住，每人費用為人民幣8,000至9,000元左右。運行該路線的旅遊巴士車身全長12公尺，內部定製36個沙發式座椅，比普通座位更寬敞、舒適。

該團隊除了司機外，有負責安全保障的專業領隊，車內配備多個便攜式氧氣瓶。畢竟是長線路的旅行，他們不建議有高血壓或年紀太大的人參團。

大巴車司機郭師傅表示，坐大巴車的優勢在於，可以欣賞沿途風景，邊走邊玩，遊客大多是60歲左右的退休老人，時間比較充裕。他說自己不開夜車，每天早上出發，下午到賓館。「腚必須像鐵一樣硬。」他戲謔道。

這條旅遊路線一推出就十分火熱，下一趟從濟寧到拉薩旅程的即將於本月13日發車，目前已經額滿。

運營該路線的濟寧馳訊汽車服務有限公司杜經理表示，現在大陸全國各地類似的旅遊項目已經很多，會報名這趟大巴車旅遊的多是濟寧本地人。

此前，長途旅遊大巴大連西伯利亞客車也曾引發熱議，該線路於2018年5月18日運行，全長5,500公里，預計歷時9天，其中境外6天。線路貫通大連、瀋陽、伊爾庫茨克、新西伯利亞等20個中俄城市，是中國當時國際道路運輸線路里程最長、途經城市最多、風景最具特色的線路。不過該線路目前已暫停運營。

對於鐵臀大巴熱潮，大眾日報認為，旅途的安全、舒適是否能獲得保證，長途旅遊大巴若想長久發展，便不能只有「獵奇」。

近期從山東濟寧到拉薩的專線旅遊大巴車在大陸十分紅火，該路線全程6,800多公里，往返耗時20天。圖／取自齊魯晚報
近期從山東濟寧到拉薩的專線旅遊大巴車在大陸十分紅火，該路線全程6,800多公里，往返耗時20天。圖／取自齊魯晚報

行程 高血壓

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