海底撈員工自薦為客顧狗卻「活活悶死牠」！事後態度大反轉：我們不允許帶狗

海底撈的貼心服務形象已深植人心，客人也充分信任服務人員的專業，但誰會想到去海底撈吃一頓飯，寶貝寵物會遭遇不測！中國一名女子帶著寵物狗去海底撈用餐，期間海底撈服務生主動提出要幫忙照看狗狗，女子也同意了，孰料吃完飯後，女子發現愛犬被關在沒有冷氣的小房間裡，疑似因為空氣不流通，愛犬悶死身亡。

根據陸媒報導，6月1日江蘇無錫一名吳姓女子在網路上悲痛表示，自己上下班都會帶著愛犬，由於臨時被朋友叫去海底撈參加生日會，便帶著狗狗一同前往。用餐時，一名服務生熱情的主動提出可以免費幫忙照看狗狗，吳女一開始有點猶豫，但最終還是放下戒備，將愛犬交給服務生。吳女不放心，用餐期間還去看過一次，狗狗被安置在餐廳的辦公室裡，燈亮著、門也是敞開的，服務生也在旁陪伴，吳女便放心回去。

但當吳女用餐結束準備去帶回狗狗時，卻發現狗狗被關在一個充滿運作中電器的房間，房間沒開燈也沒有人，冷氣也被關閉，房內彷彿置身蒸籠，而吳女的愛犬躺在地上全身僵硬，沒有呼吸。

吳女悲痛的質問趕來的工作人員：「既然你們主動幫我提出看狗，那就應該負起責任」，然而工作人員不但沒有表達歉意，反而態度強硬地反駁：「我們餐廳是不允許寵物狗入內的」，吳女對此憤怒回應：「如果你們一開始就明確告訴我不允許帶狗進來，我會直接離開，而不是讓我帶狗進來還主動說要照看牠，卻把牠活活悶死」。

吳女認為海底撈工作人員是故意把狗狗悶死，而工作人員沒有道歉，並堅稱狗狗的死因是疾病，並非窒息。目前狗狗死因仍在調查中。