北京到香港縮至12個多小時 京滬至香港直通高鐵升級

香港電台報導，香港行政長官李家超4日表示，大陸國家鐵路集團宣布，原本往來紅磡至上海站及北京西站的普通速度列車會提質升級，將會改用高鐵取代，並首次引入提供有睡眠設施的臥鋪列車，以「夜發朝至」的模式行駛，15日起開通，逢周五至周一，來往西九站往來上海虹橋及北京西站。大陸有網友稱，以後可以「躺著去香港」。

澎湃新聞報導，國鐵集團指出，北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車Z97/98、Z99/100次提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909/910、D907/908次。

升級後，北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24時31分、19時34分壓縮至12小時34分、11小時14分。京港、滬港間實現夕發朝至。

國鐵集團負責人指出，這次升級有四大特點：

一、運行品質提質升級。每列車過境席位增至600多席，全程旅行時間較普速直通車大幅壓縮；

二、通關模式方便快捷。由原普速直通車始發、終到站「兩地兩檢」通關模式改為高鐵列車統一在香港西九龍站實行「一地兩檢」;

三、通達範圍更加廣泛。原本僅能從北京、上海、香港三個站點出發或到達，改為旅客可在京港、滬港高鐵列車沿線的石家莊、廣州、深圳北、杭州東等多個站點出發或到達；

四、開行日期優化調整。由原普速直通車的隔日開行改為高鐵動臥列車的周五、周六、周日、周一開行模式。