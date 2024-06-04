上海大都市圈 納長三角14城

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸推動「上海大都市圈」總體規劃，這是大陸首個跨省域都市圈國土空間規畫，涵蓋11.4萬平方公里和1.1億人口。圖為上海外灘夜色迷人，吸引遊客佇足。 （中新社）
大陸推動「上海大都市圈」總體規劃，這是大陸首個跨省域都市圈國土空間規畫，涵蓋11.4萬平方公里和1.1億人口。圖為上海外灘夜色迷人，吸引遊客佇足。 （中新社）

大陸長三角14座城市的規畫系統負責人近日在上海商討「上海大都市圈」國土空間總體規劃，這是大陸首個跨省域都市圈國土空間規劃，涵蓋11.4萬平方公里和1.1億人口。未來，上海大都市圈將推進區域創新走廊聯動融合建設，從上海出發，在30分鐘至90分鐘內可達其他13城。

據上觀新聞報導，從今年1月開始，14城輪流做起東道主，每月召開一次都市圈規劃編制會議。

至於為何要推動上海大都市圈，業內人士稱，這張藍圖已經到了不得不畫的時候。當前世界城市經濟競爭，越來越多表現為城市群或都市圈之間的競爭。代表中國，上海大都市圈確有實力。

以上海為圓心、1.5小時交通距離為半徑畫圈，能覆蓋蘇州、無錫、常州、南通、鹽城、泰州、杭州、寧波、嘉興、湖州、紹興、舟山和宣城。這14城共同組成的上海大都市圈，GDP總量達人民幣18.28兆元，接近世界第七大經濟體法國，以大陸全國1.2%的面積貢獻了全大陸14.5%的經濟體量。

從經濟數據看，上海大都市圈無疑是大陸全國綜合實力最強區域之一，產業鏈、創新鏈和供應鏈相對完整，成員城市個個出類拔萃。就以行事風格素來低調的江蘇泰州為例，雖不臨海，但海洋經濟規模位居江蘇省第一，船舶工業總產值更是佔據大陸全國四分之一。

但上海大都市圈也面臨挑戰。置於全球坐標系中，與美國紐約都市區、日本東京都市圈、英國大倫敦地區等頂級城市群同台競爭，上海大都市圈在創新能力、產業鏈韌性等方面還存在差距。

據悉，在今年長三角地區主要領導座談會期間，上海大都市圈國土空間規劃進展和內容也將作為一項重要議題，相關工作模式正在長三角推廣開來。

上海 海大

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