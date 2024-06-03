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陸發布暴雨藍色預警 廣東、廣西等地將有大暴雨

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中央氣象台發布暴雨藍色預警，預計3日8時至4日8時，廣西大部、廣東中西部、湖南南部等地部分地區有大雨到暴雨。（圖／取自央視新聞APP）
大陸中央氣象台發布暴雨藍色預警，預計3日8時至4日8時，廣西大部、廣東中西部、湖南南部等地部分地區有大雨到暴雨。（圖／取自央視新聞APP）

大陸中央氣象台3日繼續發布暴雨藍色預警，預計3日8時至4日8時，廣西大部、廣東中西部、湖南南部等地部分地區有大雨到暴雨。其中，廣西中部等地部分地區有大暴雨（100～180毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

據央視新聞報導，廣東大部包括深圳將有大暴雨。預計深圳市南山區、寶安區、光明區、珠江口和深圳灣2小時內將出現30-50毫米降水，並伴有雷電。深圳市氣象台3日一早已對上述區域發布暴雨黃色和雷電預警信號，全市進入暴雨戒備狀態。

深圳並要求當地托兒所、幼稚園、中小學採取適當措施，保證在校學童安全；個人或單位，視情況減少或停止在戶外及高空作業。地鐵、地下商城、地下通道、地下車庫、地下實驗室，必須採取措施，減少損失。

暴雨

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