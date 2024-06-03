配合個人遊 哈爾濱開通往來香港客運直航

中國大陸黑龍江省哈爾濱市昨天開通往來香港的客運直飛航線，此前哈爾濱被納入赴港澳「個人遊」城市之列。

綜合香港和大陸媒體的報導，首班由哈爾濱直飛香港的常態化客運航班昨天開通，由當地赴港的飛行時間約為5個小時。

據報導，今後當地每逢週四及週日各有2班客機，外界期待可以加強黑龍江與香港的經貿、旅遊、文化聯繫。

上月27日起，北京方面新增大陸8個城市實施赴港澳「自由行（個人遊）」，包括哈爾濱、山西省太原市、青海省西寧市、內蒙古自治區呼和浩特市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市。

這些城市的民眾可以個人身分申請赴港澳旅遊。

至今為此，中國大陸已批准59個城市的民眾可以個人身分申請赴港澳旅遊。