配合個人遊 哈爾濱開通往來香港客運直航
中國大陸黑龍江省哈爾濱市昨天開通往來香港的客運直飛航線，此前哈爾濱被納入赴港澳「個人遊」城市之列。
綜合香港和大陸媒體的報導，首班由哈爾濱直飛香港的常態化客運航班昨天開通，由當地赴港的飛行時間約為5個小時。
據報導，今後當地每逢週四及週日各有2班客機，外界期待可以加強黑龍江與香港的經貿、旅遊、文化聯繫。
上月27日起，北京方面新增大陸8個城市實施赴港澳「自由行（個人遊）」，包括哈爾濱、山西省太原市、青海省西寧市、內蒙古自治區呼和浩特市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市。
這些城市的民眾可以個人身分申請赴港澳旅遊。
至今為此，中國大陸已批准59個城市的民眾可以個人身分申請赴港澳旅遊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言