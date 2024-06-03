千餘選手 四川德陽端午賽龍舟

由大陸龍舟協會主辦、四川省體育局支持、德陽市政府承辦的2024年中國龍舟公開賽（四川．德陽站），將於端午節期間，在德陽旌湖舉行，來自大陸各地的1000餘名選手將參加本次比賽。

龍舟賽在德陽具有很好的群眾基礎，從1991年開始，德陽共計舉辦了9次龍舟活動，在川西地區享有盛譽。本次龍舟賽，開幕式設有水上表演、點睛、龍舟巡遊等環節，展示參賽隊伍風采及傳統龍舟文化。

比賽設置男子組、女子組和本機群組3個組別，分別使用22人大龍舟和12人小龍舟比賽。各組別將分別進行100米、200米、500米直道競速賽、3000米繞標賽等多項角逐。

主辦方表示，本次龍舟賽將引起當地市民和周邊地區群眾的廣泛關注，希望通過此次賽事的舉辦，打造具有較大影響力的賽事IP，宣傳德陽、展示德陽。未來，當地將每年舉辦龍舟活動，不斷提高城市美譽度，釋放體育文化勢能。